ZNANSTVENICI RIJEŠILI MISTERIJ KOJI IH JE MUČIO 30 GODINA: Zašto dodir kod biljaka izaziva stresnu reakciju i kako možemo manipulirati tom činjenicom?

Autor: L.B.

Znanstvenici već dugo znaju da dodir biljaka može kod njih izazvati stresnu reakciju – ali do sada nije bilo baš jasno kako je to funkcioniralo na molekularnoj razini, nešto za što se nova studija nada da će rasvijetliti.

Istraživači koji stoje iza studije identificirali su određene genetske ključeve unutar biljaka koji vode do dva odvojena signalna puta, objašnjavajući zašto biljke tako snažno reagiraju na dodir.

Razumijevanje više o tome kako ovaj proces funkcionira na temeljnoj razini moglo bi pomoći istraživačima u raznim područjima, od poboljšanja zdravlja biljaka do dobivanja većeg prinosa od istog usjeva.





Pronašli gene odgovorne za proces

“Izložili smo biljku mekom četkanju, nakon čega su se aktivirale tisuće gena i oslobodili hormoni stresa”, kaže biolog Olivier Van Aken sa Sveučilišta Lund u Švedskoj.

“Potom smo koristili genetski pregled kako bismo pronašli gene koji su odgovorni za ovaj proces.”

Genetski pregled tražio je mutantne oblike biljke, za koje je poznato da na različite načine reagiraju na ponovljene fizičke dodire. Prošla istraživanja njihove anatomije, posebno njihovih korijena, pokazala su da su posebni proteinski kanali reagirali na distorzije u staničnim membranama otpuštajući kemijske signale.

Jasmonska kiselina

Manje se znalo o tome kako je ovaj proces funkcionirao u drugim dijelovima biljke, kao što je njihovo lišće. Bilo je nagovještaja da su spojevi poput jasmonske kiseline igrali ključnu ulogu u transformaciji tih ranih kemijskih signala u promjene ponašanja ili rasta, ali bilo je i mnogo praznina koje je trebalo popuniti.

Istraživači su uočili šest pojedinačnih gena koji su igrali ulogu u odgovoru na dodir, tri za signalni put povezan s jasmonskom kiselinom, a tri na zasebnom signalnom putu.

To biolozima daje puno više posla kada je u pitanju razumijevanje kako i zašto se ovaj odgovor događa i vodi nas dalje prema potencijalnoj manipulaciji njime u budućnosti.









Raznoliki odgovori na stres

“Naši rezultati rješavaju znanstveni misterij koji je izmicao svjetskim molekularnim biolozima 30 godina”, kaže biolog Essam Darwish sa Sveučilišta Lund.

“Identificirali smo potpuno novi signalni put koji kontrolira reakciju biljke na fizički kontakt i dodir. Sada se potraga za još putova nastavlja.”

Od posjekotina nožem do ugriza životinja i bujica kiše, svaki dodir koji biljka dobije dovodi do obrambenog molekularnog odgovora – iako ti odgovori mogu biti prilično raznoliki. Na primjer, mogu dovesti do toga da biljke postanu otpornije na stres i cvjetaju kasnije tijekom godine.









‘Mehaničko ranjavanje’

Ideja da se pokuša iskoristiti ovaj odgovor nije nova: znanstvenici već istražuju kako pažljivo upravljano “mehaničko ranjavanje” može učiniti čvršćim usjevima i žetvom koja je obilnija, jer biljke izgrađuju veću otpornost na stres.

Kako klimatske promjene stvaraju još veći pritisak na poljoprivredu i proizvodnju pšenice, ti procesi postaju još važniji – a ovo najnovije istraživanje daje znanstvenicima vitalne informacije o tome kako se sve to kontrolira.

“S obzirom na ekstremne vremenske uvjete i infekcije patogenima do kojih dovode klimatske promjene, od iznimne je važnosti pronaći nove ekološki odgovorne načine za poboljšanje produktivnosti i otpornosti usjeva”, kaže Van Aken.

Istraživanje je objavljeno u Science Advances.