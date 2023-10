Znanstvenici pronašli davno izgubljeni komad Zemlje: Pogledajte koliki je i gdje se nalazi

Dugo nakon što je značajan dio Zemljine kore zaronio u dubine njenih unutarnjih slojeva, znanstvenici su otkrili pojedinosti o davno izgubljenoj tektonskoj ploči veličine četvrtine Pacifika. Suzanna van de Lagemaat, geologinja sa Sveučilišta Utrecht u Nizozemskoj, i njen supervizor, Douwe van Hinsbergen, donose ovo otkriće spajanjem geoloških podataka iz pregibanih planinskih lanaca i oceanskih fragmenata naslaganih na vrhovima kontinentalnih ploča diljem azijsko-pacifičke regije.

Ova otkrića ukazuju na postojanje Pontske ploče, koja je nekoć obuhvatila četvrtinu današnjeg Tihog oceana. Prema procjenama istraživača, ova ploča datira 160 milijuna godina unatrag, u doba postojanja velikog oceana između Euroazije i Australije, koji je bio povezan s Antarktikom kao dio superkontinenta Pangea.

U procesu raspadanja Pangee, Pontsku ploču su “progutale” druge ploče koje su donijele Borneo i Filipine na njihove današnje položaje. Van de Lagemaat je koristila podatke prikupljene na terenu kako bi rekonstruirala kretanje tektonskih ploča u regiji spoja, poznatoj kao Junction Region, koja prolazi kroz Japan, Borneo, Filipine, Novu Gvineju i sve do Novog Zelanda, prenosi Science Alert.

Press release!@Suzannavdl‘s PhD research yielded a nice surprise: the reconstruction of the Pontus Plate that we predicted 11 years ago based on tomography. And now it rolled out of her reconstruction 🤠.https://t.co/rNUOM8oazK@UUGeo @UUEarthSciences pic.twitter.com/3hXVeSx334

