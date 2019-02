ZNANSTVENICI PREDVIĐAJU: Ovo je točan datum smaka svijeta!

Autor: ZG/Dnevno.hr

Prije više od pola stoljeća, američki matematičar Heinz von Foerster i njegovi kolege objavili su članak o točnom nadnevku kraja svijeta. Planet Zemlja mogao bi nestati zbog sudara s nekim kozmičkim tijelom, kao rezultat prirodne ili katastrofe koju je izazvao čovjek. Ovo nije fantazija medija ili holivudskih scenarista nego prognoza znanstvenika.

U listopadu 2007., seljani iz mesta u regiji Penza skrili su se u spilji, čekajući kraj svijeta. U svibnju 2008., plašili su se mještani sela da bi Zemlja trebalo da nestane zbog sudara s kometom. S obzirom na to da se katastrofa nije dogodila, seljani su postupno napustili sklonište.

Doktrina o kraju svijeta različita je u pojedinim religijama. U kršćanstvu, Harmagedon se predviđao u 1000. i 2000. godini. U kalendaru Maja, kraj svijeta je padao 2012. godine. Prijetnja je očekivana s neba. U današnje vrijeme, astronomi su otkrili sve, manje ili veće objekte koji se mogu približiti Zemlji na vrlo malu udaljenost. Točnost izračunavanja putanje uvijek je ograničena, pa ni sudar, u nekim slučajevima, nije isključen.

Većina znanstvenika zabrinuta je zbog asteroida po imenu Apofis. Očekuje se da će on proći pored Zemlje 13. travnja 2029. godine na “samo” 38.000 kilometara od središta Zemlje. Postoji veoma mala vjerojatnost da će se “susresti” s opasnom zonom od šest metara, gdje će gravitacijsko polje planeta promijeniti njegovu putanju. Tijekom sljedećeg povratka asteroida 2036. godine, smatraju znanstvenici, on bi mogao udariti u Zemlju. Kako je proračunato na Moskovskom državnom tehničkom sveučilištu, ruski Daleki istok, zemlje Srednje Amerike i zapadne Afrike nalaze se u rizičnoj zoni za vrijeme sudara s Apofisom 2036. godine.

Prije više od pola stoljeća, američki matematičar Heinz von Foerster i njegovi kolege objavili su članak o točnom nadnevku kraja svijeta. To je, tvrde oni: 13. studeni 2026. godine.

Njemački astrofizičar Sebastian von Hoerner 1975. je rekao da će se Sudnji dan dogoditi između 2020. i 2050. godine. Tijekom tog perioda, čovječanstvo će toliko porasti da se neće moći hraniti. Zbog industrijskih emisija u atmosferi, planet će se toliko zagrijati da na njoj neće biti moguće živjeti.

Američki znanstvenici unijeli su nove vrijednosti u von Hoernerovu formulu i rezultati su se promijenili za 300 godina. Proračunali su da do smaka svijeta neće doći prije 2300. odnosno 2400. godine zbog globalnog zagrijavanja i pregrivanja planeta zbog ljudskih aktivnosti.

Rimski klub, udruženje intelektualaca, znanstvenika i futurologa 1972. prezentiralo je izveštaj o ograničenjima civilizacije. Autori su analizirali rast populacije, industriju, trošenje neobnovljivih izvora energije, degradaciju životne sredine pa su došli do zaključka da tijekom 21. st. postoji velika vjerojatnost da dođe do kolapsa. Međutim, on se može izbjeći ako čovječanstvo promijeni ponašanje i tehnološki razvoj.

Ipak, zaključili su da je naš planet Zemlja na sredini svog puta te da imamo još nekoliko stoljeća ili tisućljeća u pričuvi.