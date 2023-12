Stručnjaci poslali zastrašujuće upozorenje: ‘Ovako nešto nije viđeno 14 milijuna godina’

Autor: F.F

Opširno novo istraživanje, objavljeno u časopisu Science, donosi važne spoznaje o razinama ugljičnog dioksida u atmosferi. Prema istraživanju, posljednji put kada su razine CO2 bile dosljedno na današnjim razinama, koje su rezultat ljudskih aktivnosti, dogodilo se prije otprilike 14 milijuna godina. Ova studija, koja obuhvaća razdoblje od prije 66 milijuna godina do danas, analizira biološke i geokemijske pokazatelje kako bi preciznije rekonstruirala povijesni zapis o CO2.

Prema vodećoj autorici i znanstvenici Baerbel Hoenisch s Earth Observatory, Columbia Climate School, ovo istraživanje ističe iznimnost trenutnih događanja u povijesti Zemlje. Utvrđeno je da je posljednji put atmosferski CO2 bio na razini od 420 dijelova po milijun (ppm) prije 14-16 milijuna godina, kada led nije bio prisutan na Grenlandu, a preci ljudi tek su se prelazili iz šuma u travnjake, piše Science Alert.

Situacija nije bajna

Ova spoznaja odmiče se od prethodnih analiza koje su sugerirale razdoblje od 3-5 milijuna godina. Do kraja 1700-tih godina, razina atmosferskog CO2 bila je otprilike 280 ppm, što znači da su ljudi već pridonosili povećanju stakleničkih plinova za oko 50 posto u odnosu na razdoblje prije industrijske revolucije.

Ukoliko se emisije CO2 nastave povećavati, predviđa se da bismo do 2100. godine mogli dosegnuti između 600 i 800 ppm, što je razina viđena prije 30-40 milijuna godina. To je vrijeme kada Antarktika nije bila pokrivena ledom, a na Zemlji su dominirale sasvim drugačije flora i fauna. Istraživači naglašavaju važnost ove spoznaje za suvremene donositelje odluka, ukazujući na to da su trenutne razine CO2 neusporedivo visoke u povijesti Zemlje.