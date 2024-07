Znanstvenici otkrili ostatke divovske zvijeri: ‘Zastrašujuće stvorenje koje ne biste htjeli sresti’

Ogromno stvorenje s očnjacima i glavom u obliku zahodske školjke vrebalo je u močvarama blizu ruba svijeta prije 280 milijuna godina, mnogo prije nego što su se pojavili prvi dinosauri, pokazalo je novo istraživanje.

Sada znanstvenici koji su došli do iznenađujućeg otkrića fosila u Namibiji i Brazilu žele znati zašto je arhaični predator nalik daždevnjaku živio milijune godina nakon što su njegovi srodnici blizu ekvatora izumrli. Izvijestili su o nalazima svoje studije, rezultatu rada započetog 2018., u srijedu u časopisu Nature.

“Vrsta nazvana Gaiasia jennyae bila je znatno veća od čovjeka i vjerojatno je obitavala blizu dna močvara i jezera”, rekao je suvoditelj studije Jason Pardo, postdoktorski suradnik Nacionalne zaklade za znanost u Field Museum of Natural History u Chicagu za CNN.

Delighted to see this animal named in honor of Jenny Clack. https://t.co/6dOnWbf9Jy

— Matt Friedman (@Friedman_Lab) July 3, 2024