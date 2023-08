Znanstvenici otkrili novo morsko biće: Izgleda kao da je izašlo ravno iz horor filma Alien

Istraživači koji su tragali po oceanu u blizini Antarktika otkrili su novu vrstu morskog bića koja na fotografijama izgleda strašno, kao da je izašlo izravno iz filma Alien, ali su je, interesantno, nazvali po voću.

“Antarktička jagodasta pernata zvijezda je morsko stvorenje s 20 takozvanih ruku koje mogu ukupno biti duge do 20 cm”, pojasnio je Greg Rouse, profesor morske biologije na Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu, za Insajder.

Rouse je koautor rada o novoj vrsti s istraživačima Emily McLaughlin i Neridom Wilsonom, koji su prošli mjesec objavili svoje nalaze u časopisu Invertebrate Systematics. Stvorenje nalik izvanzemaljcu, odnosno drugoj fazi Xenomorpha iz Aliena, notornom Facehuggeru, isprva ne izgleda baš kao jagoda. Ali ako zumirate njegovo tijelo, sićušnu izbočinu na vrhu svih tih krakova, veličinom i oblikom podsjeća na plod.

“Kružne izbočine na tijelu zvijezde nalaze se na mjestu gdje bi trebali biti cirusi, manje žice nalik pipcima koje strše iz baze, ali su uklonjene kako bi se pokazale točke pričvršćivanja”, rekao je Rouse.

“Uklonili smo hrpu cirusa tako da možete vidjeti dijelove na koje su pričvršćeni, a to je ono što izgleda kao jagoda”, rekao je. Dodao je da cirusi imaju malene kandže na kraju koje se koriste za držanje dna morskog dna.

