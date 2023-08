Znanstvenici otkrili nove tajne najkrvavije bitke Drugog svjetskog rata: Pogledajte što se događalo u Ardenima

Zračne letjelice opremljene laserima otkrile su nove tajne Bitke kod Bulgea, najveće i najkrvavije bitke koju su SAD vodile u Drugom svjetskom ratu. Dronovi su otkrili 941 trag bitke, uključujući zemunice i kratere od bombi, stoji tako u studiji objavljenoj u utorak (15. kolovoza) u časopisu Antiquity, koju prenosi Live Science.

Službeno poznata kao Ardenska protuofenziva, Bitka kod Bulgea odvijala se između prosinca 1944. i siječnja 1945. u istočnoj Belgiji i Luksemburgu. Unatoč velikoj bitki u Drugom svjetskom ratu, guste šume u regiji skrivale su velik dio arheoloških dokaza koji su ostali za sobom.

“Iako je ovo bojno polje ‘visokog profila’, koje vojni povjesničari intenzivno proučavaju i predmet značajne pozornosti u muzejima i popularnim medijima, malo je objavljeno o njegovim materijalnim ostacima”, rekao je glavni autor studije Birger Stichelbaut, arheolog u Gentu Sveučilište u Belgiji.

