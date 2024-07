Znanstvenici otkrili nevjerojatan ‘tamni kisik’: Evo kakve tajne skriva dno oceana

Autor: I.G.

Znanstvenici su otkrili neobičan fenomen na tamnom dnu Tihog oceana: velika količina kisika proizvodi se na mjestu gdje nema Sunčeve svjetlosti. Ovo otkriće iznenadilo je znanstvenu zajednicu, jer se dosad smatralo da samo biljke i alge, putem fotosinteze, mogu proizvoditi kisik – proces koji zahtijeva Sunčevu svjetlost.

Fenomen je otkriven na području prepunom čudnih drevnih metalnih tvorevina veličine šljive, poznatih kao polimetalni noduli. Znanstvenici vjeruju da ovaj “tamni kisik” ne proizvode živi organizmi, već metalne grudice koje stvaraju gotovo jednaku količinu električne energije kao AA baterije.

Polimetalni noduli bogati su metalima poput kobalta, nikla, bakra i mangana, koji se koriste u proizvodnji baterija, pametnih telefona, vjetroturbina i solarnih ploča. Mjerenja napona na površini ovih grudica pokazala su razlike napona do 0.95 volti. “Ovo otkriće je fascinantno, ali i frustrirajuće jer donosi puno pitanja, a malo odgovora”, rekao je biokemičar Donald Canfield sa Sveučilišta južne Danske.

“Izgleda da na Zemlji, uz fotosintezu, postoji još jedan izvor kisika”, rekao je ekolog Andrew Sweetman iz škotske Udruge za znanost o moru. Mada je mehanizam iza ovakve proizvodnje kisika i dalje misterij, ovo bi otkriće moglo promijeniti naše razumijevanje o nastanku života na Zemlji, ali i drugim planetima, piše Nature.

Sweetman i njegovi kolege prvi put su primijetili nešto neobično tijekom terenskog istraživanja 2013. godine, dok su proučavali ekosustav morskog dna u zoni Clarion–Clipperton, području između Havaja i Meksika. Bez fotosintetskih organizama koji ispuštaju kisik u vodu, koncentracije kisika unutar komora trebale su padati. No, razina kisika iznenađujuće je porasla. Isprva su mislili da im senzori ne rade ispravno, ali ista pojava ponovila se i tijekom ekspedicija 2021. i 2022. godine.

‘Možda se ovo događa i na drugim oceanskim svjetovima’

“Odjednom sam shvatio da sam osam godina ignorirao ovaj potencijalno nevjerojatan novi proces, koji se zbiva 4000 metara ispod površine, na dnu oceana”, kazao je Sweetman.

Znanstvenici su zaključili da bi ove tvorevine mogle djelovati kao katalizatori koji cijepaju molekulu vode i stvaraju molekularni kisik. U laboratorijskim uvjetima na brodu simulirali su uvjete s morskog dna i pratili uzorke grudica, pri čemu su zabilježili porast koncentracije kisika.









Biogeokemičarka Eva Stueken sa Sveučilišta St. Andrews u Velikoj Britaniji smatra kako bi ovi nalazi mogli poslužiti i pri potrazi za znakovima života na egzoplanetima (planetima izvan Sunčeva sustava): “Sada bismo mogli biti malo oprezniji ako uočimo plin O2 na drugim planetima.”









Sweetman pak ima optimističniji stav, barem što se tiče našeg solarnog sustava: “Ako se ovaj proces zbiva na našem planetu, možda se događa i na drugim oceanskim svjetovima kao što su Saturnov mjesec Enkelad ili Jupiterova Europa; pri čemu se stvaraju uvjeti za nastanak života.” Istraživanje naziva Evidence of dark oxygen production at the abyssal seafloor objavljeno je u časopisu Nature Geoscience.