Znanstvenici osupnuti spektakularnim otkrićem šest novih svjetova: ‘Potpuno sam zapanjen’

Autor: Dnevno.hr

Novo, spektakularno otkriće astronoma u Mliječnoj stazi na više je načina zanimljivo. Naime, znanstvenici su otkrili sustav sa šest planeta koji se kreću u nevjerojatnoj sinkronizaciji, slično velikom kozmičkom orkestru. Ono što ovu skupinu planeta čini osobito zanimljivom je što su ostali netaknuti vanjskim utjecajima od vremena svog nastanka, otkada su prošle milijarde godina.

Otkriće ovog sustava, objavljeno prošle srijede, moglo bi znanstvenicima pružiti ključne uvide u formiranje i razvoj Sunčevih sustava unutar naše galaksije. Ovaj sustav, koji su zajednički promatrali NASA-in satelit Tess i satelit Cheops Europske svemirske agencije, smješten je na udaljenosti od 100 svjetlosnih godina od nas, u zviježđu Berenikinoj kosi.





Zvijezda možda skriva još planeta

Valja napomenuti i da se niti jedan od šest otkrivenih planeta ne nalazi unutar naseljive zone svoje zvijezde, što umanjuje vjerojatnost postojanja života poznatog nama i sličnog našem.

“Ovo je zlatna prilika za znanstvenu usporedbu,” kazao je Adrien Leleu, znanstvenik sa Sveučilišta u Ženevi, koji je bio dio međunarodnog istraživačkog tima. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature.

Šest do sada otkrivenih planeta približno su dva do tri puta veći od Zemlje, no njihova gustoća bliža je plinovitim divovima našeg Sunčeva sustava nego gustoći Zemlje. Osim toga, možda ih je i više, budući da znanstvenici tvrde kako zvijezda sustava, nazvana HD 110067, možda skriva i još dodatnih planeta.

Poseban sustav

Njihove orbite variraju od 9 do 54 dana, što ih čini izuzetno bliskima svojoj zvijezdi. Ovi plinoviti planeti vjerojatno imaju čvrste jezgre od stijena, metala ili leda, okružene debelim slojevima vodika. Za detaljniju analizu njihovih atmosfera potrebna su dodatna promatranja.









Međutim, ono po čemu je ovaj sustav poseban je što se svih šest planeta kreću u savršeno usklađenim orbitama, što znanstvenici opisuju kao simfoniju savršene sinkronizacije. “Radi se o preciznoj i urednoj rezonanciji,” objašnjava koautor studije, Enric Palle iz Instituta za astrofiziku Kanarskih otoka.

Dva najudaljenija planeta završavaju svoje orbite u razmaku od 41, odnosno 54,7 dana, što stvara omjer od četiri orbite za svake tri. Unutarnji planet, u istom vremenskom razdoblju, završava šest orbita.

‘Bio sam potpuno zapanjen’

Većina Sunčevih sustava, uključujući i naš, vjerojatno je imala sličan početak. No, procjene ukazuju da je samo jedan od sto sustava zadržao ovakvu harmoniju. Razlog tome mogu biti utjecaji velikih planeta, meteoritska bombardiranja, bliski susreti sa susjednim zvijezdama i drugi kozmički događaji.

“Iako je poznato oko 40 do 50 Sunčevih sustava s ovakvom sinkronizacijom, niti jedan od njih ne sadrži toliko planeta u savršenoj harmoniji, niti ima tako svijetlu zvijezdu kao što je to slučaj s ovim sustavom”, ističe Palle.









Hugh Osborn sa Sveučilišta u Bernu, također dio tima, bio je iznenađen i oduševljen kada su se orbitalni periodi planeta ovog sustava pokazali bliskima znanstvenim predviđanjima. “Bio sam potpuno zapanjen,” rekao je Osborn. “To je bio nezaboravan trenutak.”