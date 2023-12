Znanstvenici napravili radno računalo s tkivom ljudskog mozga: Evo kako je riješio složeni zadatak

Autor: F.F

Godina 2023. donijela je mnoge promjene, a jedna od njih je nagli uspon umjetne inteligencije. Mnogi od nas počeli su razmišljati o tome hoće li računala ikada postati pametnija od ljudi. No, do danas, nema računala koje se može usporediti s moći ljudskog mozga, posebno zbog učinkovitosti neurona koji služe kao procesor i memorijski uređaj u isto vrijeme, za razliku od fizički odvojenih jedinica u većini suvremenih računala. Ljudski mozak ima otprilike 86 milijardi neurona i do kvadrilijun sinapsi.

Kroz godine, pokušavalo se postići da računala funkcioniraju poput ljudskog mozga, a najnoviji korak u toj potrazi uključuje integraciju pravog ljudskog moždanog tkiva s elektronikom. Projekt nazvan Brainoware predvodi inženjer Feng Goo sa Sveučilišta Indiana Bloomington. Tim je testirao uređaj dodjeljujući mu zadatke kao što su prepoznavanje govora i rješavanje matematičkih problema, uključujući predviđanje nelinearnih jednadžbi, prenosi Indy100.

Iako je Brainoware djelovao, bio je nešto manje precizan od klasičnih računala temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Ipak, istraživanje predstavlja važan korak prema novom obliku računalne arhitekture. Znanstvenici sa Sveučilišta John Hopkins naglašavaju u časopisu Nature Electronics važnost etičkih razmatranja prilikom razvoja ove tehnologije. Upozoravaju na potrebu razmatranja mnogih neuroetičkih pitanja koja okružuju bioračunalne sustave koji uključuju ljudsko živčano tkivo.

Istraživanje koje će pružiti temeljne uvide

Prije nekoliko godina, Rikenovo K računalo, tada jedno od najmoćnijih superračunala na svijetu, pokušalo je simulirati mozak, no trebalo je 40 minuta da simulira jednu sekundu aktivnosti 1,73 milijarde neurona povezanih s 10,4 trilijuna sinapsi – otprilike jedan do dva posto mozga. Brainoware se sastoji od moždanih organoida povezanih s mikroelektrodama visoke gustoće, koristeći vrstu umjetne neuronske mreže poznate kao rezervoarsko računalstvo. Električna stimulacija šalje informacije u organoid prije nego što Brainoware izračunava rezultate u obliku neuralne aktivnosti.

Kako bi demonstrirali sustav, istraživači su dali Brainowareu više od 200 audio isječaka od osam muških govornika koji su izgovarali japanske samoglasnike. Zatraženo je od uređaja da identificira određeni glas, a nakon samo dva dana treniranja, postigao je točnost od 78 posto.









Istraživači Smirnova, Caffo i Johnson naglašavaju kako će proći neko vrijeme prije nego što se razviju opći bioračunalni sustavi, ali smatraju da će ovo istraživanje pružiti temeljne uvide u mehanizme učenja, neuralni razvoj i kognitivne implikacije neurodegenerativnih bolesti. Nadalje, moglo bi pomoći u razvoju predkliničkih modela kognitivnih oštećenja za testiranje novih terapeutika.