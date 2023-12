Znanstvenici izumili plašt nevidljivosti: Ljudi oduševljeni izumom, evo kako to izgleda

Stigla su vremena da ljudi stvaraju predmete za koje smo mislili da se mogu koristiti samo u SF filmovima ili knjigama. Znanstvenici su postigli značajan napredak u tehnologiji stvarajući nevidljivi plašt, inspiriran popularnim čarobnjakom Harryjem Potterom. Chu Junhao predstavio je svoje otkriće na virtualnom događaju pod nazivom “Super Night of Science”, a videozapisi su kasnije podijeljeni na internetu.

U videu možemo vidjeti čovjeka s dva pomoćnika kako drži plašt u prirodnoj veličini. Demonstriraju kako prozirni materijal djeluje tako što ga stavljaju ispred muškarčevih nogu, potpuno ih prikazujući. Zatim ga naginju za 90 stupnjeva, iznenadivši gledatelje jer donja polovica njegova tijela potpuno nestaje, piše Indy100.

China unveiled an actual, real life invisibility cloak. Which means they have had it for years now and maxed out its usage. Because only an idiot would announce to the world they have invisibility cloaks pic.twitter.com/aZCrTzvldj

— Dante (@DanteTheDon) December 7, 2023