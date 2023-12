Znanstvenici došli do zastrašujućeg saznanja: Evo što tvrde o našoj galaksiji

Autor: F.F

U izvještaju koji može zvučati poprilično neobično, grupa istraživača iz Njemačke, Škotske i Češke predlaže da je Zemlja zapravo poput “zračnog mjehurića u torti”, umjesto da je Zemlja jedan od mnogih planeta u širem kozmosu. Da bismo to formulirali na znanstveniji način prema akademskim opažanjima: Zemlja se nalazi u “svemirskom području s relativno malo materije”.

Ovo proizlazi iz proračuna o udaljenosti i brzini kojom se galaksije udaljavaju jedna od druge – poznatoj kao ‘Hubble-Lemaîtreova konstanta’ – koja daje drugačiji rezultat kada se promatraju “nebeska tijela koja su nam puno bliža”, poznata kao ‘supernove kategorije 1a’. Konstanta je povezana s teorijom Velikog praska, jer opisuje širenje svemira, piše Indy100.

Izračuni “na vrlo udaljenim područjima svemira” daju brzinu od 244 000 km/h po udaljenosti megaparseka (jedan megaparsek jednak je nešto više od 3 milijuna svjetlosnih godina). Međutim, brojka se povećava na nešto manje od 264 000 km/h po udaljenosti megaparseka, što iznenađujuće sugerira da se svemir širi brže u našoj blizini – do udaljenosti od oko tri milijarde svjetlosnih godina – nego u cijelosti, što nije u skladu s očekivanjima.

Upitna teorija

Profesor dr. Pavel Kroupa sa Sveučilišta u Bonnu izjavio je: “Čini se da se svemir širi brže u našoj blizini, to jest, do udaljenosti od oko tri milijarde svjetlosnih godina, nego u cijelosti, a to ne bi trebalo stvarno biti tako.” Znanstvenici tvrde da “odstupanja” u ta dva proračuna mogu objasniti ono što nazivaju “lokalnom ‘nedostatnom gustoćom” – iako također priznaju da “standardni model kozmologije” ne podržava nisku gustoću ili “mjehuriće” u svemiru.

Dr. Kroupa je dodao: "Standardni model temelji se na teoriji gravitacije koju je iznio Albert Einstein. Međutim, gravitacijske sile mogu se ponašati drugačije nego što je Einstein očekivao." Stoga su znanstvenici koristili "modificiranu teoriju gravitacije" poznatu kao "modificirana Newtonova dinamika" (MOND), koju je prvi predložio izraelski fizičar profesor dr. Mordehai Milgrom 1980-ih, tvrdeći da "precizno predviđa postojanje takvih mjehurića".









Ako je ova teorija točna, nesuglasje oko Hubbleove konstante, poznato kao “Hubbleova napetost”, potpuno bi nestalo. Ova hipoteza dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je profesor Lucas Lombriser sa Sveučilišta u Ženevi sugerirao da bi širenje svemira moglo biti iluzija.