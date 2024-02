Znanstveni pokus kakav nismo vidjeli: ‘Suluda bomba’ uništava sve pred sobom

Autor: Zlatko Govedić

Znanstvenici proučavaju teorijske mogućnosti ekstrakcije energije iz crnih rupa koristeći Penroseov proces, koji je prvi predložio američki matematičar i fizičar Roger Penrose (92) 1971. godine.

Taj proces, koji se odvija u ergosferi, temelji se na crpljenju rotacijske energije crnih rupa, koristeći učinak poznat kao “povlačenje sustava“, (eng. frame-dragging”).

On omogućuje izvlačenje energije iz crne rupe putem puštanja mase ili zračenja unutar nje. Teoretski, taj proces može izvući do 20% energije mase crne rupe, što je značajno više od energije koja se oslobađa fuzijom vodika u helij.

Povratna sprega

Nedavno istraživanje fokusira se na apstraktnu ideju crnih rupa s električnim nabojem u anti-de Sitterovu prostoru. Autori razmatraju kako izvući energiju putem raspada čestica koristeći Bañados-Silk-Westov (BSW) učinak.

Problem s tom idejom jest taj što to može dovesti do učinka odbjegle energije gdje energija čestica pojačava energiju čestica u povratnoj sprezi, što dovodi do “bombe od crne rupe”.

Iako to istraživanje ima hipotetski karakter, istražuje se scenarij “što ako” u kojem struktura prostorvremena djeluje kao komora za zadržavanje energije iz crne rupe.

Ipak, važno je napomenuti da su svi ti pristupi uglavnom teorijski te da nisu praktično primjenjivi u stvarnom svijetu. Iako pružaju uvid u fundamentalne zakonitosti fizike, stvarna primjena ovih ideja ostaje izazovna i izvan dosega trenutačnih tehnologija.









Ova studija pridonosi razumijevanju temeljne prirode prostorvremena čak i u apstraktnom antisvemiru.









Što su uopće crne rupe?

Crna rupa je astrofizički objekt koji posjeduje ekstremnu gravitacijsku privlačnost, do te mjere da ni svjetlost ne može pobjeći iz njezine gravitacijske zamke. Taj fenomen proizlazi iz kolapsa masivne zvijezde, ostavljajući za sobom kompaktnu masu s iznimno jakom gravitacijom.

Crna rupa ima imaginarnu površinu poznatu kao događajni obzor (ili horizont događaja). Unutar njega gravitacija je toliko jaka da nijedna čestica, uključujući svjetlost, ne može pobjeći. Ako nešto prijeđe tu granicu, smatra se da je u crnoj rupi.

U središtu crne rupe nalazi se singularnost, točka beskonačne gustoće i beskonačnog gravitacijskog polja. No, zbog horizonta događaja, ta singularnost ostaje skrivena od opažanja.

Postoje tri osnovna tipa crnih rupa: mini crne rupe koje imaju masu manju od zvjezdane te postoje samo kao teorijski model; crne rupe s većom gustoćom od granične; te supermasivne crne rupe koje imaju gustoću manju od granične.

Istraživanje crnih rupa ima ključnu ulogu u razumijevanju fundamentalnih zakonitosti gravitacije i prostorvremena u ekstremnim uvjetima, kao i u proučavanju evolucije svemira.