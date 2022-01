Zlatna ribica naučila ‘voziti auto’! Navigacijske vještine iz morskog je okruženja prenijela u kopneno

Skupina znanstvenika sa Sveučilišta Ben-Gurion u Izraelu napravila je eksperiment sa specijalnim akvarijem na kotačima kojim je riba mogla upravljati kao da ga vozi po tlu.

Naučivši šest zlatnih ribica da koriste vozilo, istraživači su primijetili da su pokazali sposobnost ribe da prenese svoje navigacijske vještine iz morskog okruženja u kopneno.

Prema studiji, ribe su “mogle upravljati vozilom, istraživati novo okruženje i doći do cilja, bez obzira na početnu točku, a sve to izbjegavajući slijepe ulice i ispravljajući netočne lokacije”.

Eksperiment je odražavao prethodne napore da se procijene navigacijske vještine drugih životinja.

“Način na koji je prostor predstavljen u mozgu ribe i strategije koje koristi mogu biti jednako uspješni u kopnenom okruženju kao i u vodenom. To upućuje na univerzalnost u načinu na koji se prostor percipira u različitim okruženjima”, napisali su istraživači.

Kako bi usmjerila akvarij, riba je jednostavno morala plivati u određenom smjeru.

S vremenom su neke od njih s 30 minuta prešle na manje od minute da pronađu cilj.

I am excited to share a new study led by Shachar Givon & @MatanSamina w/ Ohad Ben Shahar: Goldfish can learn to navigate a small robotic vehicle on land. We trained goldfish to drive a wheeled platform that reacts to the fish’s movement (https://t.co/ZR59Hu9sib). pic.twitter.com/J5BkuGlZ34









— Ronen Segev (@ronen_segev) January 3, 2022