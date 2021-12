ŽIVOT POSLIJE SMRTI? Stručnjaci pronalaze sve više potencijalnih dokaza da svijest ostaje i nakon što naše tijelo umre

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Nikoga od nas nije zaobišlo razmišljanje o misteriju smrti. Postoji li zagrobni život? Idemo li u raj ili ćemo se reinkarnirati, možda kao čovjek, leptir ili izvanzemaljac? A što ako jednostavno nema ničega?

Smrt je predmet gotovo svih filozofskih, mitoloških i religijskih sustava. Platon je tvrdio da je smrt samo odjeljivanje duše od tijela, ali i radikalni uvjet apsolutne spoznaje. Samo potpuno odvojena od tijela, duša se ponovno može uzdignuti do razine čistoga nadosjetilnog zrenja ideja. Plotin je zastupao mišljenje da je smrt najviše dobro jer se upravo pomoću nje duša može potpuno dovinuti do čiste kreposti. Epikur je pak smatrao da ovozemaljska fizička smrt znači ujedno i prestanak svih ljudskih psihičkih funkcija: ‘Dok postojimo mi, nema smrti, a kada dođe smrt, tada više nema nas’. Rano kršćanstvo smrt tumači pretežno kao kaznu, posljedicu praroditeljskoga grijeha, no kasniji kršćanski pisci ističu tezu da je smrt povratak tijela materiji iz koje je stvoreno, a duše u život vječni.

U što god vjerovali, nitko nam ne može dokazano reći što se događa s našom sviješću ili duhom pošto umremo. Međutim, britanski liječnik Sam Parnia koji radi u njujorškom medicinskom centru NYU Langone Health otkrio je da nakon što tijelo umre, naša svijest može opstati. No, krenimo redom.

U medicinskom smislu, smrt je stanje organizma nakon prestanka rada vitalnih organa (srca i mozga). Smrt nije trenutačni događaj, nego proces koji traje određeno vrijeme, a postoji više njezinih definicija. Klinička smrt označuje nepovratan i konačan prekid srčanoga rada i krvnog optoka te disanja. Kratkotrajni prekidi srčanoga rada, npr. pri operaciji, ne moraju dovesti do smrti jer se reanimacijom on ponovno može uspostaviti.

Klinička smrt

Nedavna istraživanja navode da moždana aktivnost opstaje satima, možda čak i danima, nakon prestanka rada srca. Ako je to istina, što se onda događa u mozgu kada nas klinički proglase mrtvima? Medicinski istraživači pokušavaju shvatiti taj paradoks. No tu se vraćamo na filozofsko pitanje: Što je uopće svijest i gdje se ona nalazi?

Svijest je nedvojbeno proizvod mozga, ali nismo sasvim sigurni gdje se ona nalazi unutar živčanog sustava. Je li u mišićnom tkivu ili u sinapsama? Ili je ona energija koja struji kroz neurone?

Ono što sigurno znamo to je da dijelovi našeg mozga šalju kemijske i električne signale kroz živčane stanice dok o nečemu razmišljamo. Budući da su misli dio svijesti, ona bi mogla biti sadržana u moždanim stanicama i kemikalijama. To pak znači da bi cijelo naše jastvo moglo biti samo skup proteina i organskih spojeva. Parina pokušava odgonetnuti može li jedna moždana stanica zadržati svijest ili su potrebni milijuni moždanih stanica da bi tvorile naš osjećaj jastva. On smatra da nema razloga vjerovati da su za postojanje svijesti potrebni milijuni stanica.

Teško je to kvantificirati, ali naša je svijest možda sadržana u svakoj od naših stanica. Po tome, svaki put kada izgubimo moždanu stanicu, možda gubimo dio sebe. Ma kako bilo, bez obzira na to koji dio mozga daje emocije, osobnost i jastvo, ništa od toga nije važno kada umru sve stanice.









Studije su pokazale da, kada srce stane, sve ostalo u tijelu nastavlja raditi, a zatim polako počinje umirati. To znači da još neko vrijeme možemo pobijediti smrt. Tehnički, danas postoji mnoštvo ljudi koji šetaju u svome zagrobnom životu, ljudi koji su imali srčani udar ili zastoj srca. Bili su mrtvi, no liječnici su ih vratili u život.

Ako su bili mrtvi, ne bi se trebali sjećati vremena kada im srce nije kucalo i kada se ponovno pokrenulo. Međutim, to nije slučaj. Postoje brojna svjedočanstva ljudi koji su imali lucidna sjećanja i iskustva.

Zapanjujuće podudarnosti

Česti su izvještaji o pacijentima koji vide jaka svjetla dok su klinički mrtvi. Neki tvrde da to iskustvo daje uvid u zagrobni život, tj. prvi korak u prelasku “na onu stranu”. Drugi pak tvrde da su čuli cijele razgovore liječnika i medicinskih sestara pošto su proglašeni mrtvima. Da se mozak i svijest zaustavljaju u trenutku smrti, to ne bi bilo moguće.

Neke studije upućuju na to da nakon smrti kroz mozak protječe nalet energije. Nakon tog naleta, moždanim stanicama trebaju dani da dođu do točke u kojoj više ne obavljaju osnovne funkcije. To ne znači da osoba nije mrtva, ali možda znači da njezina svijest prelazi u zagrobni život.









Još je jedno često iskustvo ljudi koji su doživjeli smrt to što su vidjeli lik nekakvog vodiča. Iako bismo mogli posumnjati na halucinacije, one su veoma jedinstvene za svaku osobu pa je čudno što je više ljudi doživjelo isto. Možda je taj lik naš doživljaj liječnika koji nas reanimiraju, a opet… možda je to zaista vodič u zagrobni svijet.

Neka od najzanimljivijih i posve neobjašnjivih iskustava jesu tvrdnje pacijenata koji su napustili svoje mrtvo tijelo i gledali kako ih operiraju odozgo. I opet, najlakše bi bilo reći da su to halucinacije, no problem je u tome što pacijenti ponekad pričaju živopisne detalje svog izvantjelesnog iskustva, primjerice, što su radili liječnici u sobi. Kako bi klinički mrtva osoba mogla vidjeti i zapamtiti takve detalje?

Sva se navedena iskustva čine nevjerojatnima, no teoretski mogu ukazivati na nastavak postojanja svijesti nakon smrti tijela. Još je važno pripomenuti da se ta iskustva ne događaju samo u nekim dijelovima svijeta ili u određenim rasnim, nacionalnim, spolnim ili dobnim skupinama.

Kada je Parina intervjuirao trogodišnjeg dječaka koji je preživio srčani zastoj zbog epileptičnog napadaja, rekao je: “Kada sam umro, vidio sam sjajnu svjetiljku”. To je u skladu s pričama odraslih koji vide blistavu svjetlost. Dijete je dodalo da mu je došla baka i rekla da će sve biti u redu. To pak podsjeća na lik vodiča.

‘Svjetlosna bića’

Druga su djeca opisala “svjetlosna bića”, u čemu se sjedinjuju vodič i jaka svjetlost. Dakle, ne postoje svjedočanstva djece koja su to svjetlo opisala kao Boga, Isusa ili Djeda Mraza jer ona te osobe ne povezuju sa smrću.

Postoji još jedna važna podudarnost u svjedočanstvima ljudi koji su doživjeli kliničku smrt – nitko nije osjećao bol. Štoviše, bili su začuđeni što se svi brinu za njih. Mogli bismo reći da se naš um i svijest opuštaju kad umremo, a sav bol koji je osjećalo tijelo – više ne postoji. To možda ukazuje na koncepte po kojima svijest uopće nije dio tijela, nego je “zarobljena” u njemu i samo čeka da bude oslobođena.

Parnia vjeruje da bi svijest po prirodi mogla biti nešto slično elektromagnetskom zračenju, poput radiovalova i vidljive svjetlosti.

To bi pomoglo objasniti opažanja koja se događaju izvan tijela jer energija nije ograničena na tjelesni oblik. Pa opet, ako je to istina, zašto ne možemo jednostavno izbaciti svoje svjesno ja iz mozga kada to poželimo?

Iskustva kliničke smrti, međutim, nisu uvijek ugodna. Tijekom istraživanja jedan je čovjek opisao jezivo iskustvo. Ispričao je da su ga liječnici reanimirali kada mu je srce prestalo kucati. Tada je i on ugledao vodiča, no bila je to neka nepoznata žena koja je lebdjela i pozivala ga da joj se pridruži sa stropa u kutu sobe. On je tada pomislio kako se ionako ne može pomaknuti do stropa. No čim je to pomislio, našao se na visini stropa i odande gledao u sebe. Vidio je kako mu liječnici mjere krvni tlak i stavljaju cijev za disanje u usta, dok je sestra obavljala kardiopulmonalnu reanimaciju. Mogao je točno opisati ljude, zvukove i događaje koji su doveli do njegova oživljavanja.

Drugi su ljudi pričali da su bili usisani u duboki mračni bezdan, kao da ih je progutala crna rupa. No ima i gorih priča.

Neki su ugledali zastrašujuća i nakazna bića koja, kukajući i stenjući od bola, pozivaju umrlu osobu da im se pridruži. Srećom, ti su ljudi vraćeni u život prije nego što su bili prisiljeni slijediti “bića iz pakla”.

Postavlja se pitanje što se događa s ljudima koji doživljavaju takve vizije, a liječnici ih ne uspiju oživiti. Parnia nije religiozan te inzistira da njegovi eksperimenti nisu dokaz postojanja nadnaravnog zagrobnog života. On jednostavno nastoji razumjeti što se događa sa sviješću nakon smrti tijela.

Nije kraj

Istraživanja pokazuju da iskustva “tik do smrti” uvelike transformiraju ljude, njihove stavove i ponašanje. Oni često mijenjaju svoj način života kako bi pomagali drugima i postali manje usmjereni na sebe. Parina kaže da pacijenti koji su umrli i vraćeni u život “gledaju svijet na drukčiji način”. Ljudi s takvim iskustvima imaju tendenciju promjeni osobnosti koja se mnogo više usredotočuje na humane vrednote. Oni postaju empatičniji i razmišljaju o stvarima koje su učinili, naročito ako su svojim postupcima povrijedili druge.

Često opisuju iskustvo iz perspektive druge osobe, što je, očekivano, uzrok emocionalne tegobe i stresa. Znači li to da naša svijest dopire do svijesti druge osobe? Imaju li ljudi koji su doživjeli smrt doslovno povezaniji pogled na svijet?

Bez obzira na to vjerujete li u zagrobni život ili ne, znanstvenici pronalaze sve više dokaza da svijest ostaje i nakon što tijelo umre, barem na neko vrijeme. Iskustva koja su ljudi imali dok su bili klinički mrtvi teško je objasniti u ovom trenutku. Čini se da bi učestalost takvih svjedočanstava kod ljudi diljem svijeta i svih dobnih skupina mogla ukazivati da smrt nije kraj, možda čak ni na duge staze.