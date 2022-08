ŽIVOT NAKON SMRTI? Istraživači tvrde da bi naša svijest mogla nadživjeti tijelo: ‘Očito se događa više od onoga što znamo’

Autor: Zlatko Govedić

Istraživači pretpostavljaju da svijest može nadživjeti klinički mrtvu osobu i do 20 sekundi. Vrijeme smrti obično se bilježi kao trenutak kada je nečije srce stalo, no istraživanje iskustava bliskih smrti pokazalo je da to možda nije kraj priče.

Prethodne studije ukazivale su na to da val električne energije ulazi u mozak neposredno prije smrti, a istraživanje provedeno na životinjama pokazalo je da mozak u to vrijeme može ući u stanje hiperbudnosti.

Neki ljudi tvrde da su za vrijeme kliničke smrti iskusili svakakve stvari, uključujući famozni “tunel svjetla”, prisutnost izgubljenih voljenih osoba, psihodelične vizije i druge čudne fenomene, što sugerira da se događa nešto više od onoga što znamo.





Oni koji prežive takva iskustva bliske smrti često prepričavaju živa sjećanja na njih. Po tome bi svijest mogla postojati čak i kada srce prestane kucati.

Dr. Sam Parnia s NYU Langone School of Medicine i njegovi kolege istraživali su kako točno mozak umire uzimajući u obzir priče o iskustvima bliskim smrti.

Svijest, vjeruje, može ostati i do 20 sekundi nakon što srce stane. Čak i nakon toga, međutim, mozgu potencijalno mogu trebati sati da se potpuno isključi.

“Mnogo puta oni koji su imali takva iskustva govore o lebdenju po sobi te da su svjesni medicinskog tima koji radi na njihovom tijelu. Opisuju kako su gledali liječnike i medicinske sestre kako rade, kao i to da su bili svjesni svih razgovora i događaja koji im inače ne bi bili poznati”, zaključuje Parnia.