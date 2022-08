ŽIVOT NA ZEMLJI DONIO ASTEROID ILI KOMET? ‘Mi smo zapravo golemi zoološki vrt u kojemu uživaju izvanzemaljci’

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Znanstvenici stoljećima proučavaju život na Zemlji, opisujući vremensku crtu od trenutka kada su prva jednostanična bića izronila u praiskonskim vodama do danas, kada milijuni vrsta i bilijuni jedinki naseljavaju naš planet. No postoji jedno pitanje na koje još ne možemo odgovoriti sa stopostotnom sigurnošću: Kako je sve počelo?

Većina znanstvenika smatra da je život počeo složenom kemijskom reakcijom u vodi rane Zemlje. Ali što ako život izvorno nije nastao na Zemlji? Može li život na Zemlji biti proizvod izvanzemaljaca?

Zasad nemamo nikakav uvjerljiv dokaz za ili protiv života izvan Zemlje. Nikakav kontakt nije uspostavljen niti su otkriveni DNK ili fosili drugih oblika života. Istina, dosad smo istražili samo djeličak svog svemirskog susjedstva. Osim toga, nakon milijardi godina postojanja ovog svemira, mnogi od svjetova koji su nekada imali život možda više ne postoje.





Asteroidi, kometi i drugi međuzvjezdani fenomeni mogu odmah uništiti bilo koji oblik života na svijetu, što su dinosauri otkrili na surov način. No što ako život na tim svjetovima nije zauvijek ostao ondje?

Panspermija je hipoteza po kojoj ne samo da život postoji u cijelome svemiru nego ga putujuća tijela poput asteroida i kometa prenose sa svijeta na svijet. Svemirska prašina koja se lijepi na sve što putuje kroz svemir, čak i na svemirske letjelice, mogla bi sadržavati mikroskopske oblike života i tako putovati na druge svjetove. Po tome su meteoroidi zapravo prijevoznici gradivnih blokova budućeg života na tim svjetovima. No može li išta preživjeti u hladnom vakuumu svemira?

Čak i na našem planetu postoje ekstremofili. Primjerice, pompejski crv (Alvinella pompejana) živi duboko u hidrotermalnim izvorima koji mogu doseći i 80 °C. Plosnati potkornjak (Cucujus clavipes), koji živi u najhladnijim predjelima Sjeverne Amerike, proizvodi prirodne kemikalije protiv smrzavanja koje mu pomažu da preživi zimu i uđe u neku vrstu staze. Ni jedno od njih ne bi moglo preživjeti svemir, ali to ne vrijedi za jedno stvorenjce.

Gradivni blokovi

Dugoživci (Tardigrada), koljeno mikroskopskih životinja koje su zbog svog izgleda dobili naziv “vodeni medvjedići”, apsolutni su rekorderi. Pronađeni su posvuda, od pustinja do toplih izvora, a možda i u svemiru, što znamo zbog pada uzorka sa svemirskog broda na Mjesec. Ta sićušna višenožna stvorenja mogu se osušiti i pasti u stanje koje nalikuje na smrt, ali kada su izložena vodi, čak i desetljećima poslije, vraćaju se u život.

Postoji nekoliko teorija o tome kako su točno gradivni blokovi života stigli na naš drevni planet, a većina ih se temelji na međuzvjezdanoj fizici. Jedna teorija s početka 20. st. kaže da snažno zračenje zvijezda može poslati čestice kroz svemir, no to bi funkcioniralo samo za najmanje čestice koje bi, uostalom, mnoge, ako ne i sve, ubilo zračenje. Doduše, možda bi neki izvanzemaljski mikrobi mogli biti otporni na UV zračenje.

Prema drugoj glavnoj teoriji, čestice koje su dovele do stvaranja života završile su na stijenama i s njima pale na Zemlju. Iako znamo kako asteroidi, meteoroidi i kometi putuju galaktikom, teško je pojmiti da bi u toliko ekstremnim uvjetima bilo koji oblik života mogao preživjeti – u ledenom vakuumu svemira i to milijunima ili milijardama godina prije nego što se nekamo sruši.









No postoji i treća teorija koja kaže da je izvanzemaljski život bio dovoljno inteligentan i napredan da pošalje gradivne blokove s jednog svijeta na tko zna koliko drugih. A možda su nas izvanzemaljci nekada i posjetili pa su slučajno posijali život tako što su ostavili tragove svoga DNK-a. No što ako je to bilo namjerno?

Usmjerena panspermija teorija je po kojoj je neka izvanzemaljska vrsta stvorila život na Zemlji transportom organizama sa svog svijeta. Ideja o namjernom zasijavanju planeta obilazi mnoge probleme u drugim teorijama, jer bi izvanzemaljci mogli zaštititi uzorke za svoje putovanje, eliminirajući prijetnju da bi putovanje kroz svemir ili kozmičko zračenje ubilo organizme prije nego što dođu do cilja.

Napredne civilizacije

Ako su dovoljno napredne da mogu poslati uzorke u svemir, izvanzemaljske vrste mogle bi ih poslati velikim brzinama, što bi im omogućilo da stignu do odredišta u kraćem roku. No zašto bi izvanzemaljci uopće zasijali naš planet?









Prva moguća teorija kaže da su oni htjeli osigurati i zaštititi život u svemiru šireći ga na veće područje. Čak i najjača civilizacija može biti uništena prirodnom katastrofom ili zalutalim asteroidom, a kada život postoji na više od jednog svijeta, ima veću vjerojatnost preživljavanja u ovom našem “hirovitom” svemiru.

Naravno, to je bilo prije 3,5 milijardi godina, pa postoji vjerojatnost da je bilo koja izvanzemaljska civilizacija koja je zasijala Zemlju u zoru našeg svijeta već odavno nestala. No što ako nisu?

Postoje mnoge teorije o izvanzemaljcima koji su uspostavili kontakt sa Zemljom, ali dosad nije pronađen nijedan uvjerljiv dokaz, bez obzira na mnoga svjedočanstva o “kontaktima” i “otmicama”. Ali ako ti izvanzemaljci još postoje, i možda čak imaju veze sa stvaranjem života na Zemlji, zašto još nisu uspostavili kontakt?

Prema jednoj teoriji, oni to jednostavno ne žele, draže im je da samo gledaju. To se zove “hipoteza zoološkog vrta”. Prema njoj, mi zapravo živimo u “divovskom akvaterariju”. Što god oni bili, bit će da imaju tehnologiju daleko napredniju od naše te su savršeno sretni gledajući kako se naš, i dalje primitivni, planet polako razvija. Dakle, oni ne žele da mi znamo za njih – još. No postoji jedan problem u toj hipotezi.

Jeste li ikada pokušali natjerati skupinu ljudi da se o nečemu slože? Dovoljno je teško natjerati deset ljudi da se dogovore o jednom mjestu za jelo. Zamislite koliko bi bilo teško natjerati cijelu civilizaciju da pristane zauvijek čuvati tajnu, a da nitko od njih ne prekrši kodeks šutnje i ne objavi svoje postojanje našem “ljudskom zoološkom vrtu”.

Kršenje protokola

Oni bi morali biti uistinu neizrecivo disciplinirani da cijeli niz generacija tisućama godina nijednom ne bi prekršio protokol. Upravo zato mnogi skeptici kažu da hipoteza zoološkog vrta više sliči kreacionizmu i religijskoj teoriji nego panspermiji. No, jesu li se izvanzemaljci doista držali po strani sve ovo vrijeme?

Popularna “teorija drevnih astronauta”, doduše ne baš popularna među znanstvenicima, kaže da su Zemlju više puta posjećivale napredne izvanzemaljske civilizacije koje su možda bile u interakciji s ljudima prije zabilježene povijesti. Neki to čak dovode u vezu s raznim religijama. Uostalom, nebrojeni religijski tekstovi govore o moćnim i tajanstvenim bićima koja silaze s neba i izvode čuda.

Utemeljitelj takvih ideja kontroverzni je švicarski spisatelj Erich von Däniken, no njegove su ideje odbačene zbog korištenja selektivnih dokaza i zanemarivanja doprinosa ranih domorodačkih kultura. Metode gradnje megalitskih građevina kao što su Stonehenge, egipatske ili majanske piramide uvelike su razriješene. Iako još postoji mnogo misterija drevne arhitekture, poput divovskih kamenih kugli u Kostariki, malo toga ukazuje na izvanzemaljce.

Ne možemo, prema tome, sa sigurnošću tvrditi da su izvanzemaljci posjetili Zemlju, ali, barem teoretski, postoji mogućnost da sva bića na Zemlji nose njihov DNK.

Ako je to zaista tako, velika je vjerojatnost da smo, uslijed milijardi godina evolucije, mi danas toliko različiti od svoje izvorne vrste da vjerojatno nema neke sličnosti. Naime, ako je izvanzemaljska vrsta namjerno zasijala Zemlju, onda to nije učinila najnaprednijim oblikom života na svom planetu, nego nekim od najmanjih i najlakših za transport. Kontinuum života na Zemlji ukazuje na to da je život započeo s mikroorganizmima koji su plivali u vodi prije nego što su evoluirali u veće oblike života i na kraju osvojili kopno.

Izvanzemaljski DNK

Ali mogu li veze čovječanstva s izvanzemaljskim DNK-om biti puno novije?

Prema jednoj preinaci teorije o drevnim astronautima, izvanzemaljci su nastavili posjećivati Zemlju sve do ranih dana čovječanstva, a potom su se parili s ljudima ostavljajući tragove svoga DNK-a u našem. No i tu postoje brojne rupe u teoriji.

Ti izvanzemaljci još bi morali imati sličan oblik tijela i biti genetski kompatibilni s ljudima unatoč milijardama godina evolucije od zasijavanja Zemlje. Prema tome, nemojte misliti da je vaš praprapraprapradjed bio izvanzemaljac. No to ne znači da takvo križanje između ljudi i njihovih daljnjih rođaka nije moguće.

Nedavna istraživanja pokazuju da ljudski fosili imaju tragove DNK-a drevnih ljudi koji su prethodili Homo sapiensu. Tu su svakako neandertalci, ali i vrsta o kojoj znamo relativno malo – denisovci.

Otkriveni su tek 2010. u Sibiru. Identificirani su iz nekoliko kostiju i zuba koji se razlikuju od ostalih vrsta. Kada su znanstvenici prvi put sekvencionirali drevni genom, pronašli su fragmente genetskog koda koji se ne poklapaju s Homo sapiensom.

Neandertalci su brzo identificirani. Zapravo, procjenjuje se da većina ljudi osim Afrikanaca ima do četiri posto tragova neandertalskog DNK-a u svom genomu.

Nitko ne zna točno koje bi populacije drevnih ljudi mogle vrebati u dubinama ljudskog genoma, kako drevnog, tako i modernog. Ono što znamo jest da su moderni ljudi složena mješavina utjecaja koji su nas učinili onim što jesmo. Može li jedan od tih utjecaja biti izvan Sunčeva sustava?

Još nemamo dokaz za to pa zasad možemo reći da naš genom i dalje ostaje misterij.