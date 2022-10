‘ŽIVOT NA MARSU NIKADA NIJE BIO BLIŽI’: Ovakva bakterija mogla je preživjeti 280 milijuna godina

Autor: Zlatko Govedić

Ekstremofil sa Zemlje pokazao je da je moguće da život na Marsu preživi jako dugo. Crveni planet ostaje jedno od najzanimljivijih mjesta u poznatom svemiru za traženje dokaza o primitivnom izvanzemaljskom životu, ne samo zbog činjenice da je Mars nekoć bio mnogo toplije i vlažnije mjesto nego što je danas, već i zato što je u dalekoj prošlosti vjerojatno mogao podržati nastanak i razvoj života.

Usto, postoji sve više dokaza koji upućuju na to da danas na Marsu mogu postojati živi organizmi – a znanstvenici tek sada počinju shvaćati gdje bi ih mogli pronaći.

Jedna nedavna studija usredotočila se na vrstu zemaljskog ekstremofila imenom Deinococcus radiodurans, koji ima nadimak “bakterija Konan” (eng. “Conan the Bacterium”) zbog svoje urođene otpornosti.





Studija, koju je predvodio Michael Daly sa Sveučilišta “Uniformed Services University of the Health Sciences u Marylandu” (SAD), otkrila je da je taj organizam sposoban preživjeti “pakleni napad” opasnih uvjeta u rasponu od smrtonosnog izlaganja zračenju do ekstremnih temperatura.

Nalazi ukazuju na to da bi ta konkretna bakterija (ili nešto njoj ekvivalentno) koja je možda prisutna na Marsu, mogla preživjeti 280 milijuna godina na dubini od 1o m ispod površine.

Međutim, vrijedno je napomenuti da je prošlo nekoliko milijardi godina otkako je Mars potencijalno nastanjiv.

“Iako Deinococcus radiodurans zakopan u Marsovu podzemlju nije mogao preživjeti u stanju mirovanja procijenjenih 2 do 2,5 milijarde godina otkako je tekuća voda nestala na Marsu, takva Marsova okruženja redovito se mijenjaju i tope udarima meteorita. Pretpostavljamo da bi povremeno topljenje moglo omogućiti povremeno ponovno naseljavanje i širenje”, tvrdi Daly.

Iako istraživanje ne dokazuje da na Marsu postoji život, ono barem sugerira da je opstanak takvih organizama na Crvenom planetu vjerojatan.