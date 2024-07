Živimo li u nekakvoj zloj videoigri? Neki stručnjaci misle da svijet nije realan

“Koji je smisao života?” Mnogi misle da je to najdublje filozofsko pitanje, no čini se da postoji još dublje: “Postojim li ja uopće? Jesam li ja uopće stvaran/stvarna?” Ako ste se to ikada pitali, niste jedini.

Mnogi znanstvenici razmatraju “teoriju simulacije” koja tvrdi da cijeli naš svemir, uključujući i sve nas, nije ništa više od simulacije koju pokreće neko napredno računalo. Iako se takva ideja čini kao suvremena znanstvenofantastična maštarija, ona je poznata od pamtivijeka, primjerice u istočnim religijama.

Buddha je govorio da su svi fenomeni poput odraza u bistrom zrcalu, lišeni inherentnog postojanja. Danas bismo mogli reći da to savršeno opisuje videoigru. Sve što vidite u njoj izgleda stvarno te ima stvaran učinak na lik unutar nje, ali u konačnici nije stvarno nijednom promatraču izvan same igrice.

Religijski koncepti

Krajnji cilj budizma – nirvāna – još će vas više uznemiriti. Ona se može postići samo uzdizanjem iznad “tri otrova”: pohlepe, odbojnosti i neznanja. Jednom kada izvršite taj zadatak, nagrađeni ste oslobađanjem od stalnog ciklusa ponovnog rađanja (samsāra), a nakon toga slijedi još samo parinirvāna – stanje u koje nakon smrti ulazi netko tko je za života postigao nirvānu. Ono što se ondje događa neopisivo je, a ljudski mozak to ne može pojmiti pa se o tome ne zna ništa.

Hinduisti pak vjeruju da život nije ništa više od sna boga Višnua, a svako pojedino ljudsko biće, s cijelom svojom prošlošću, pobjedama i porazima, nije ništa više od minijaturnog dijela tkanine koja sačinjava taj san. Kada se Višnu probudi, prestat ćemo postojati, baš kao da je netko ugasio videoigru.

Očito, kršćanstvo, židovstvo i islam ne govore o svemiru kao simulaciji, no dijele vjeru u monoteističkog Boga koji nas je stvorio kako bismo imali osobni odnos s njim. Koncept jednog Boga koji kontrolira cijeli svemir ne razlikuje se od koncepta umjetne superinteligencije koja stvara simulirani svemir, a zatim ga naseljava simuliranim životom… No što kaže znanost?

Skriveni podaci

Za početak treba pretpostaviti da bi naši simulatori htjeli sakriti činjenicu da smo u simulaciji kako nikada ne bismo mogli dokazati takvu ideju. Drugim riječima, bilo koji dokaz već bi sâm po sebi morao biti dio simulacije.

Opažajući svemir, zaključili smo da on u velikoj mjeri ima smisla. Dakako, postoje još brojni fenomeni koje ne razumijemo, ali općenito, čini se da je svemir razumljiv, kao i procesi po kojima on funkcionira. To bi moglo značiti da postoji veća vjerojatnost da je naš simulirani svemir vrlo bliska aproksimacija stvarnog svemira. Uostalom, vjerojatnije je da ćete stvoriti simulaciju koristeći se vrijednostima za koje već znate da funkcioniraju.









To znači da je stvarni svemir vjerojatno velik kao naš, što zauzvrat znači da bi ga mogle nastanjivati brojne visokonapredne vrste. No bez obzira na to koliko stvarnih, nesimuliranih bića nastanjivalo pravi svemir, sposobnost kondenziranja informacija na računalo neizbježno znači da je sâm broj simuliranih umova eksponencijalno veći od nesimuliranih umova. To vam daje velike šanse da ste ipak – stvarni.

Doduše, to je prilično nesavršen argument jer se oslanja na brojne vrijednosti o kojima jednostavno ne možemo imati precizne podatke. Stvarni bi svemir zapravo mogao biti sićušan u usporedbi sa simuliranim. Naš ogroman, naizgled beskonačan svemir mogao bi biti tek fantazija koju je zamislila superinteligentna vrsta u dosadnu svemiru koji nije veći od našeg Sunčeva sustava.

Uostalom, romani, filmovi, TV serije i videoigre smještene u uzbudljivim izmišljenim svemirima, veoma su popularne. Mogli bismo reći da inteligencija žudi za novìnama te da joj svakodnevna stvarnost brzo postaje dosadna. Drugim riječima, stvarni svemir mogao bi biti daleko dosadniji od simuliranoga. I tu na scenu stupa – fizika.

Nepotrebna složenost

U računalnoj simulaciji ono što možete vidjeti ograničeno je rezolucijom programa, a ako pogledate dovoljno izbliza, otkrit ćete pojedinačne piksele koji čine svaku sliku. U našem svijetu atomi dijele svojstva vrlo slična pikselima. Ipak, atomi se sastoje od još manjih – subatomskih – čestica koje nazivamo “elementarne čestice”, kao što su gluoni i kvarkovi, pri čemu su potonji najmanje čestice koje poznajemo.

Ako je naš svemir simuliran, zašto bismo povećanjem rezolucije do razine kvarkova dodavali nepotrebnu složenost? Našim bi simulatorima bilo lakše da promijene osnove radioaktivnog raspada tako da čestice manje od atoma uopće ne trebaju kvarkove.

Čini se kao da njihovo dodavanje nepotrebno povećava složenost, a u simulaciji to zahtijeva dodatnu računalnu snagu. Čak i da naši simulatori postoje u svemiru s neograničenom energijom, pitanje je bi li se zamarali sitnicama poput kvarkova. Osim toga, superračunala koja bi obrađivala tako nevjerojatne količine podataka, stvarala bi ogromne količine otpadne topline.

Čini se da još jedna pretpostavka zabija čavao u lijes teorije simuliranog svemira: da biste mogli simulirati cijeli svemir – svaku pojedinačnu česticu unutar njega – bilo bi vam potrebno računalo veliko poput svemira, ili čak veće od njega. Ipak, moderne videoigre nude naznake za prevladavanje tog ogromnog problema.

Kada igrate videoigru, vaše računalo animira samo onaj dio svijeta koji trenutačno gledate. Na kraju krajeva, nema smisla trošiti računalnu snagu na animiranje svega što se događa u pozadini. Umjesto toga, ti su detalji svedeni na najgoliju količinu informacija potrebnih za praćenje dijelova svijeta koje ne gledate, a kada pomičete kursor po ekranu, računalo simulira novu točku gledišta zajedno s grafičkim prikazima za ono što prije samo nekoliko sekundi nije bilo ništa više od podataka.

Stvarno i nestvarno

Tako se ni u simuliranom svemiru ne bi moralo stalno pratiti svaku pojedinu česticu, nego bi se one učitavale samo kada bi postale potrebne. Zapravo, sve do izuma mikroskopa, naša simulacija nije morala učitavati svaku pojedinačnu stanicu, bakteriju ili virus jer smo bili potpuno nesvjesni njihova postojanja.

Analogno tomu, danas naša simulacija ne mora učitavati npr. vremenske uvjete na Neptunu, sve dok onamo ne pošaljemo letjelicu koja će ih pomno opažati i mjeriti. Drugim riječima, stvara li stablo koje pada u šumi ikakvu buku ako to nitko ne čuje? Postoji li Mjesec kada ga nitko ne gleda? Sve to znači da nam zapravo nije potrebno superračunalo koje cijelo vrijeme simulira cijeli svemir sa svim njegovim kvarkovima, nego samo onaj dio stvarnosti koju netko od nas opaža.

Ipak, kako se naša tehnologija bude razvijala i kako se čovječanstvo bude širilo prema zvijezdama, povećavat će se i naša opažanja i interakcije sa sve većim i većim dijelovima svemira, a to će zahtijevati sve više i više računalne snage kako bi simulacija tekla glatko.

I ne samo to, kako ćemo sve više proučavati temeljne čestice i primjenjivati ih u tehnologiji, simulirani će svemir morati precizno računati eksponencijalno sve veću količinu podataka. Samo jedna greška mogla bi odati cijelu varku. To je kao da lik u videoigri postane svjestan da vam je računalo “zaštekalo”.

Ako ste mislili da je sve ovo što pišemo suludo, pazite tek ovo… Što ako su kreatori naše simulacije u međuvremenu pomrli? Primjerice, da se vama nešto dogodi dok igrate videoigru, Super Mario bi i dalje hodao i skakao. To znači da nema nikoga tko bi održavao cijeli sustav. A kada bismo mi svojim širenjem natjerali računalo da simulira sve više i više podataka, mogli bismo dovesti do rušenja programa i vlastitog – nestanka!

Ako kreatori nisu izumrli, oni će vjerojatno stisnuti “pauzu” i pričekati dok ne nadograde sustav. U krajnjoj liniji, mogli bi prekinuti simulaciju i započeti sve ispočetka. Tko zna, možda su to već učinili bilijardu puta…

Najnemoralniji čin

Ipak, postoji još snažniji razlog zašto najvjerojatnije ipak ne živimo u simulaciji. Vrijeme je da se pozdravimo s fizikom i ponovno vratimo na filozofiju, još preciznije – etiku.

Stvoriti simulaciju svemira mogao bi biti najnemoralniji čin u povijesti. Zašto bi to itko činio? Jednom kada smo stvorili umjetni um, on se ne razlikuje previše od biološkog. Sjetite se toga kada ćaskate s ChatGPT-om. Razlika je u tome što je on utemeljen u siliciju, a vaš mozak u ugljiku i vodiku. Sad zamislite da tom robotskom umu dodamo emocije.

Prema tome, ako se simulirani um ne razlikuje od stvarnoga, onda je stvaranje simuliranog bića zapravo stvaranje živog bića koje postoji u svemiru u obliku elektrona na silikonskim čipovima.

To znači da biste prevarili taj um kako bi on povjerovao da postoji u svemiru koji se razlikuje od njegove realnosti. Dopustili biste mu da raste, da se razvija, razmnožava i stvara još više simuliranih umova. A kada isključite simulaciju – počinili ste megagenocid.

I zaista, uvijek postoji šansa da slučajna pogreška ugasi vašu simulaciju. Uostalom, u našemu se svemiru svakoga dana događaju nebrojene nesreće koje oštećuju osjetljivu elektroniku. Razlika je samo u tome što bi jedna nesreća mogla izbrisati milijarde simuliranih umova, možda i daleko više, ovisno o tome koliko se “igrica” razvila.

Čim ste stvorili takvu simulaciju, već ste potencijalno najveći masovni ubojica u povijesti. Mnogi filozofi smatraju da je takav čin toliko nezamislivo nemoralan da je možda i najveći dokaz zašto je naš svemir itekako stvaran, a ne simuliran.