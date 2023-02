ŽENA MISTERIOZNO NESTALA DOK JE ŠETALA PSA! Na klupi je pronađen mobitel, policija istražuje ključnih 10 minuta: ‘Ljudi ne iščeznu samo tako’

Jednog hladnog siječanjskog jutra, majka dvoje djece ostavila je svoje kćeri u školi prije nego što je povela svog psa u njihovu uobičajenu šetnju uz rijeku.

Hipotekarna posrednica Nicola Bulley pozdravila je svoje kolege šetače pasa dok je išla rutom duž rijeke Wyre u Lancashireu, u sjevernoj Engleskoj, vjeruje policija.

Tijekom šetnje uključila se u radni konferencijski poziv, držeći isključenu kameru i isključen mikrofon. Do 9.30 sati poziv je završio – ali Bulley je ostala online.

Ubrzo kasnije, njezin pas Willow pronađen je kako luta sam. Njezin telefon pronađen je na klupi uz rijeku. Ali od Nicole ni traga ni glasa.

45-godišnjakinja je nestala u selu St. Michael’s na Wyreu u petak, 27. siječnja. Od tada je nitko nije vidio niti čuo za nju.

Stephanie Benyon, Bulleyina prijateljica čija djeca pohađaju istu školu, rekla je za CNN da je ona “ljubazna, odana i pažljiva osoba koja obožava svoje dvije djevojčice, obitelj i prijatelje.”

Potraga koju je pokrenula policija Lancashirea, uključujući specijalizirane resurse, traje već osmi dan.

Policajci kažu da ne vjeruju da je njezin nestanak sumnjiv i da ljudi “ne bi trebali nagađati ili širiti lažne glasine”.

Međutim, to nije naročito ublažilo zabrinutost javnosti jer su se neke lokalne žene bojale izaći u selo u kojem je nestala, izvijestio je britanski tabloid Daily Mirror.

Drugi koji su tog jutra šetali svoje pse bili su posljednji ljudi koji su vidjeli Bulley prije nego što je nestala – i čini se da nije bilo ničeg neobičnog u njezinom ponašanju.

Prema riječima načelnice policije Lancashirea Sally Riley, Bulley je bila upoznata s tim područjem i često bi šetala istim putem.

Njezina prijateljica rekla je za Mirror da je nakon toga razgovarala s dvojicom šetača pasa koji su tog dana vidjeli Nicolu, rekavši da se “smijala i šalila” s njima dok je prolazila.

Policija vjeruje da je njezin telefon bio na klupi u blizini rijeke u 9.20 sati nakon praćenja telefonskih zapisa. Radni poziv završio je 10 minuta kasnije, u 9.30 sati.

Slučajni prolaznik našao je telefon oko 9.35 sati, još uvijek je bio spojen na konferencijski poziv. Njezin smeđi španijel pronađen je kako trči.

Policija Lancashirea potvrdila je za CNN da je pas bio suh i nije se činilo da je ušao u vodu.

Njezin partner s kojim je 12 godina, Paul Ansell, odjurio je na lice mjesta nakon što je primio poziv iz škole njegove kćeri da je obiteljski pas pronađen. Brzo je nazvao policiju.

Tijekom brifinga za novinare u petak, nadzornica Riley je rekla da su policajci “posebno zainteresirani” za vrijeme između stavljanja telefona na klupu u 9.20 sati i pronalaska uređaja 10 minuta kasnije.

“Imamo samo 10 minuta u kojem ne možemo objasniti Nicolino kretanje”, rekla je.

Koristeći podvodne dronove, ronioci su pretraživali cijelu dužinu rijeke Wyre nizvodno. Na terenu se potraga za Nicolom nastavlja, a policajci koriste posebno obučene policijske pse.

Usred sve većih nagađanja i zabrinutosti za lokalnu sigurnost, nadzornica Riley rekla je na konferenciji za novinare da je njihova “glavna radna hipoteza” da je Nicola pala u rijeku.

“Ostajemo otvoreni za bilo kakve informacije, ali u ovom trenutku znamo da je bila uz rijeku.”

Police searching for missing Nicola Bulley have released a timeline, including the last known sightings of the mum-of-two https://t.co/28YaMLwhfb

Međutim, njezina obitelj ostala je nezadovoljna teorijom policije. U objavi na Facebooku, njezina sestra Louise Cunningham inzistirala je da je slučaj “daleko od gotovog”.

“S obzirom na najnovije vijesti policije, mogu li dodati da nema nikakvih dokaza da je pala ili sišla u rijeku, to je samo teorija. Svi trebaju biti otvoreni jer nisu sve nadzorne kamere i tragovi u potpunosti istraženi, policija je potvrdila da je slučaj daleko od kraja.”

U međuvremenu, zabrinuti mještani uključili su se u potragu.

Načelnica Riley priznala je da postoji visoka razina zabrinutosti u lokalnoj zajednici. “Međutim, dijelovi riječne obale su opasni i molimo da se nitko ne izlaže opasnosti i da se ne kompromitiraju napori policije i partnerskih agencija da pronađu Nicolu”, rekla je.

If she did fall into the river can anyone please explain why if she’s a competent swimmer how or why she couldn’t swim to safety & why hasn’t a body been found?

I don’t know the area personally.

I’m curious why the police say this. https://t.co/Ypla0KNCQY

— Craig🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇧 (@CraiginWales) February 3, 2023