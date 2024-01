Žena izazvala pometnju u teretani: ‘Neću se ispričati, nisam učinila ništa loše’

Popularna streamerica Natalie Reynolds (26) postala je viralna prošlog mjeseca pošto je njezin “društveni eksperiment” izazvao kontroverze na društvenim mrežama.

Dana 27. prosinca ušla je u teretanu bez sportske odjeće, prekrivena “body paintom”.

Nosila je samo donje rublje, plave nacrtane tajice i nacrtani ljubičasti sportski grudnjak te samoljepljive korektore za bradavice i crnu vestu na patentni zatvarač.

“Počela sam se oslikavati u 11.30, a gotova sam bila tek u 16.15. Dakle, sjedim pet-šest sati. Ovo su oslikane hlače. Sve je to boja. Ovo su kupaće gaćice”, ispričala je u videu.

Kada je kamera počela snimati, u roku od nekoliko minuta, suočila se s drugim vježbačem.

“Ako nemate odjeće, morate izaći van, gospođo”, rekao je muškarac.

“Imam odjeću”, odgovara Natalie.

Vježbač joj je zatim odgovorio: “Ovo nije u redu, dovoljno radim u industriji da znam”.

Dok se udaljavao, podsjetio ju je da nije dopušteno snimati videozapise u teretani.

“Tip u teretani prigovara mi zbog nošenja oslikanih hlača”, rekla je u videu koji je naišao na brojne negativne komentare.

I’ve made a severe and continuous lapse in my judgment and I don’t expect to be forgive. I am simply here to apologize. https://t.co/cbj8Ujy1Ur

— natalie reynolds (@onlynatreynolds) December 30, 2023