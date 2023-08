Zastrašujući parazit pretvara svoje domaćine u ‘zombije’: Ono što ste vidjeli u seriji nije samo znanstvena fantastika

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

U popularnoj TV-seriji “The Last of Us” koja se u siječnju počela prikazivati na HBO-u, vrsta gljive Ophiocordyceps unilateralis identificirana je kao uzrok izbijanja zarazne bolesti koja ljude pretvara u zombije te posljedičnog kolapsa ljudske civilizacije.

Ta je gljiva poznata po svom neobičnom i jezivom načinu parazitiranja na kukcima. Naročito je užasno to koliko je ona pametna i “zla”. Mravi su joj omiljeni domaćini, a poznato je da su oni iznenađujuće čista i uredna stvorenja. Kada mrav ugine, njegovo se tijelo baca u poseban dio gnijezda gdje se odlaže otpad svih vrsta.

Međutim, kada gljiva zarazi mrava svojim sporama, u fenomenu nazvanom “zombifikacija”, zaraženi mrav postaje njezin rob jer ona potpuno počinje nadzirati njegovo tijelo. Gljiva ga tjera da napusti sigurnost svoje kolonije te da se popne na biljku iznad tla. Kada se popne na odgovarajuću poziciju, gljiva mu naređuje da se čeljustima uhvati za list ili granu, nakon čega ga počinje konzumirati. Iz tijela zaraženog mrava potom rastu stroma i peritecij koji proizvodi nove spore koje će zaraziti druge mrave i tako nastaviti ciklus.





Prema tome, ako su mravi razvili sanitarni sustav i preventivnu medicinu, kordiceps je razvio strategiju biološkog rata.

Najstrašnije otkriće do kojega su znanstvenici nedavno došli jest da kordiceps možda uopće ne kontrolira um svojih domaćina.

Gljivične izrasline

Otkriveno je da zaraženi mravi imaju gljivične izrasline koje prodiru u gotovo svaki dio njihova tijela. Istraživači su očekivali da će gljivica prodrijeti duboko u mravlji mozak kako bi ga kontrolirala, no bili su šokirani otkrićem da u mozgu postoji samo blaga prisutnost spora.

Implikacije su zastrašujuće. Zamislite da ste potpuno svjesni svega što radite, da vas gljivica polako prekriva i prodire u svako tkivo vašeg tijela, ali ne možete je spriječiti da vas prisili da učinite što god ona poželi. Što ako zombiji u “The Last of Us” nisu bezumna čudovišta, već su potpuno svjesni da napadaju i grizu druge ljude, ali ne mogu to nikako spriječiti?









Može li, dakle, kordiceps zaraziti ljude?

U seriji je objašnjeno da se gljiva prilagodila višim temperaturama zbog klimatskih promjena pa je tako preuzela nadzor nad ljudima kao alternativnim domaćinima, što je na koncu dovelo do toga da zombiji napadaju nezaražene ljude kako bi ih zarazili.

Prema nekim stručnjacima, takav scenarij ne samo što nije znanstvena fantastika nego je i neizbježan.









Dobra je vijest što su kordicepsi iznimno specijalizirani organizmi, toliko da jedan soj može zaraziti samo određenu vrstu kukca. To je ograničilo rast svake vrste kordicepsa i po svoj prilici spriječilo sveopće uništenje mrava. Što je još važnije, to inherentno ograničenje također ograničava uspješnost svakog soja, što pomaže da se zatvore vrata tipu genetskih mutacija koje pokreću evoluciju. Ali ne zatvara ih dokraja.

Svaki put kad udahnete, u svoj organizam unosite sijaset spora svih mogućih vrsta gljiva. Iskreno govoreći, pravo je čudo da je život u poodmakloj dobi uopće moguć s obzirom na sve moguće zaraze kojima nas izlaže jedan jedini udah. Ipak, zahvaljujući našem imunosnom sustavu, infekcija je nevjerojatno mala. Specijalizacija među različitim vrstama zaraznih gljiva također onemogućuje njihovo djelovanje na nas.

Sisavci, uključujući i ljude, imaju još jednu prednost – prevrući smo. Imamo mnogo višu tjelesnu temperaturu od drugih životinja, a to nam daje niz prednosti. Većina gljiva voli toplinu i vlagu, a ljudsko tijelo, kao što znate, proizvodi oboje. No rast unutar tijela sasvim je nešto drugo jer većina gljivica rapidno vene na temperaturama višim od 37 °C.

Brze prilagodbe

Nedavno smo svjedočili koliko se brzo proširio covid-19. Jednostavno, kihanje ili čak samo trljanje očiju, nosa ili usta bilo je dovoljno da se zarazite. No za razliku od koronavirusa, u “The Last of Us” prikazano je da se kordiceps prenio putem hrane.

Sjedinjene Države najveći su svjetski izvoznik hrane, vodeće u izvozu kukuruza, soje i pšenice. U izvozu ribe prednjači Kina, Indonezija izvozi polovicu ukupne svjetske zalihe palmina ulja, a Tajland trećinu svjetske zalihe riže. Izvoz hrane jedno je od najvećih obilježja moderne civilizacije. Zamislimo da je neka gljivica koja može kontrolirati um zarazila polje soje samo jednog farmera. Za tili čas doći će u sve kutke planeta.

Ipak, ideja da ćete se zaraziti gutanjem najmanje je realan dio scenarija serije. Kiselost želuca dovoljna je da ubije većinu gljivica, a ljudi redovito konzumiraju gljive iz zdravstvenih razloga. Mnogi dodaci prehrani i probiotici krcati su gljivicama, a čovječanstvo ih troši u milijunima tona.

Kordiceps još ne može zaraziti ljude iz niza razloga, uključujući i našu toplinu. No evolucija je moćna sila. Preživljavaju samo one vrste koje su dovoljno okretne da odgovore na utjecaje izvanjskih čimbenika. Danas se svijet zagrijava zbog ogromnih količina stakleničkih plinova koje emitiramo u atmosferu. Što ako se kordiceps prilagodi porastu temperature?

Već vidimo kako se organizmi prilagođavaju rastućim temperaturama, a nekadašnje tropske bolesti sada se šire daleko izvan svojih povijesnih granica. Primjerice, komarci se šire po sve sjevernijim područjima te sve dulje ostaju aktivni tijekom godine. To je jako loša vijest ako se prisjetimo da oni šire bolesti poput malarije, denga groznice, chikungunya groznice i groznice zapadnog Nila.

Sve te bolesti, kao i kordiceps, imaju tendenciju naseljavanja na mjestima gdje nikada nije bilo ljudi ili ih je bilo jako malo. To je ograničilo njihovu sposobnost širenja, a za kordiceps manja izloženost ljudima značila je manju vjerojatnost da prirodna mutacija dovede do zaraznog soja.

Doslovna eksplozija

Dakle, nekada davno mogao je postojati soj kordicepsa koji je slučajno mutirao sa sposobnošću da zarazi ljude, ali kako ljudi nije bilo u blizini, nikada nije dobio priliku pa je izumro. Tko zna, možda bi se ta određena mutacija i danas mogla razviti ili bi se možda mogla ponoviti. Evolucija je dugotrajan i spor proces pa je s dovoljno vremena svaki ishod moguć, čak i onaj iz noćnomorne filmske distopije.

Sa zagrijavanjem svijeta, bolesti se šire izvan normalnog raspona i dolaze u kontakt sa sve više ljudi, a činjenica da gradimo gradove sve bliže netaknutoj divljini samo ubrzava taj proces.

Rizik od gljivičnih bolesti poput aspergiloze, histoplazmoze, blastomikoze i kokcidioidomikoze već je u porastu… i to ne samo zbog globalnog zagrijavanja. Sveprisutna potrošnja antibiotika, primjerice, pridonosi uklanjanju konkurenata gljivica.

Ipak, širenje gljivičnih infekcija s čovjeka na čovjeka prilično je malo vjerojatno pa bi kordiceps morao doslovno eksplodirati iz svog domaćina kako bi proširio spore. Stoga bi se gljivična infekcija morala moći relativno lako obuzdati. No ako je tako, zašto znanost ne uspijeva zaustaviti širenje vrlo stvarne gljivice koja je počela inficirati čovječanstvo u širokim razmjerima?

Candida auris prvi je put identificirana 2009. Za razliku od drugih gljivica, ona jako voli visoke temperature i počela je inficirati krvotok ljudi, gdje uzrokuje teške infekcije, od kojih neke mogu biti i opasne za život. Njezini su rođaci zapravo prilično česti, napose na mjestima poput bolnica gdje su odgovorni za iritantne, ali ne i smrtonosne gljivične infekcije. Međutim, C. auris mnogo je agresivnija i može se relativno lako širiti s osobe na osobu, što dovodi do raširenih epidemija.

Da stvar bude gora, gljivica je otporna na mnoge lijekove i tradicionalne tretmane. Liječnici su prisiljeni liječiti simptome, bespomoćni da učine bilo što u vezi s uzrokom infekcije, prepuštajući pacijentovu imunosnom sustavu da se bori protiv nje.

Izravna prijetnja

U tijeku su istraživanja o mogućnostima liječenja, no gljivične su infekcije jedno od najmanje financiranih područja medicine u cijelom svijetu, sa svega 1,5 posto svih sredstava za istraživanja.

C. auris pojavila se na više kontinenata, gotovo istodobno. Znanstvenici sumnjaju da je oduvijek bila među nama, ali se u naša tijela naselila upravo zbog porasta globalne temperature. Do danas je zabilježena u više od trideset zemalja te može biti smrtonosna za starije osobe ili osobe s oslabljenim imunitetom.

Čini se da će gljivične infekcije s vremenom rasti, što su dvostruko loše vijesti.

Prvo, postoji vrlo malo poticaja za farmaceutske tvrtke da istražuju načine liječenja. Kako gljivice poput C. auris predstavljaju pravu prijetnju samo starima i bolesnima, tvrtke nemaju interes za razvoj liječenja koje će imati vrlo ograničeno tržište.

Drugi problem u liječenju gljivičnih infekcija jest to što su gljive mnogo srodnije ljudima od bakterija, a naročito virusa. To otežava njihovo liječenje jer isti tretmani koji uništavaju gljivice mogu uništiti i zdrave ljudske stanice. Isti lijek koji bi mogao biti učinkovit u sprečavanju da se pretvorite u zombija kontroliranog gljivicom također bi vas mogao ubiti ili oslabiti do te mjere da jednostavno dobijete neku drugu, jednako smrtonosnu infekciju.

Kao što vidite, zombi apokalipsa više se ne čini toliko fiktivnom. Neka nam je svima sa srećom.