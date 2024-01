Zašto još nismo stupili u kontakt s izvanzemaljcima? Nova teorija će vas sablazniti

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Potraga za izvanzemaljskom inteligencijom (SETI) skupni je naziv za znanstvene programe i projekte poput praćenja elektromagnetskog zračenja koji bi mogli biti znak postojanja civilizacija na drugim planetima.

Znanstvena istraživanja započela su početkom 20. st., ubrzo nakon pojave radija, a fokusirani međunarodni napori traju od 1980-ih.

Svemu usprkos, i nakon šezdeset godina, odgovor na Fermijevo čuveno pitanje “Ima li koga?” ostaje bez odgovora.

Možemo barem spekulirati

Ako ništa, dok čekamo “najveću vijest u povijesti čovječanstva”, barem možemo teoretizirati o mogućim lokacijama, aktivnostima i tehnosignaturama na koja se buduća promatranja trebaju fokusirati.

Jedna je mogućnost da rast civilizacija ograničavaju zakoni fizike i kapaciteti planetarnih okoliša. U nedavnoj studiji “Perkolacija ‘civilizacije’ u homogenom izotropnom svemiru”, tim sa Sveučilišta na Filipinima Los Baños promatrao je tradicionalnu perkolacijsku teoriju kako bi razmotrio kako se civilizacije mogu razvijati u tri različita kozmološka modela svemira: statičkom, onom u kojem dominira materija i onom u kojem dominira tamna energija.

Rezultati studije ukazuju na to da inteligentan život ima konačno vrijeme za naseljavanje svemira te da će to vjerojatno činiti eksponencijalno.









Perkolacijska teorija

Stručnjaci to nazivaju “hipoteza perkolacijske teorije”.

Perkolacija inače znači propuštanje tekućine kroz poroznu opnu ili drugačiji filtar, tj. cijeđenje ili filtriranje. U matematici je pak perkolacijska teorija jedan od najjednostavnijih modela u teoriji vjerojatnosti, koji prikazuje fazni prijelaz. To obično znači da postoji prirodni parametar u modelu prema kojem se ponašanje sustava drastično mijenja.

Autori studije tako su razmotrili kako se tradicionalna perkolacijska teorija može interpretirati u smislu logističke funkcije rasta (LGF), gdje se stopa rasta po stanovniku smanjuje kako se veličina stanovništva približava maksimumu koji nameće ograničenja lokalnih resursa, tzv. kapacitet održivosti.









Prvi poznati primjer primjene te teorije na Fermijev paradoks dali su Carl Sagan i William I. Newman 1981., kada su zaključili da čovječanstvo nije naišlo na izvanzemaljske civilizacije zato što su istraživanje i naseljavanje svemira – nelinearan fenomen, tj. primjer difuzije (ili perkolacije).

Američki inženjer Geoffrey A. Landis iznio je slične argumente 1993., kada je tvrdio da zakoni fizike nameću ograničenja međuzvjezdanom rastu te da se od izvanzemaljskih civilizacija ne može očekivati “jednakost motivacije”.

“S obzirom na dovoljno velik broj izvanzemaljskih civilizacija, jedna ili više njih sigurno bi se upustile u to, možda iz motiva koje ne možemo razumjeti. Kolonizacija će trajati iznimno dugo i bit će veoma skupa. Međutim, posve je razumno pretpostaviti da se neće svaka civilizacija upustiti u tako veliku investiciju jer će se ona isplatiti tek u dalekoj budućnosti”, ustvrdio je tada Landis.

NASA-ini stručnjaci napisali su 2019. rad u kojem su napomenuli da će se međuzvjezdano naseljavanje odvijati “u jatima” jer neće svi potencijalno naseljivi planeti biti prikladni za tuđu vrstu. Ukratko, zakoni fizike i biologije nametnuli su ograničenja koliko se daleko i brzo neka vrsta može raširiti po galaktici. Vratimo se na studiju filipinskoga sveučilišta. U kozmološkom modelu statičkog svemira, kako ga je prvotno opisao Einstein, on je beskrajan u smislu prostora i vremena. Niti se širi niti se sužava.

U modelu svemira u kojem dominira materija, opisuje se stanje kakvo je bilo do 9,8 milijarda godina nakon velikog praska, u vremenu kada je gustoća energije materije nadmašila i gustoću energije zračenja i gustoću energije vakuuma.

Dva parametra

U modelu pak svemira u kojem dominira tamna energija, opisuje se najnovija faza kozmičke evolucije koja je počela prije 9,8 milijarda godina, a karakterizira je ubrzana stopa širenja.

Tim je razmotrio sva tri scenarija u smislu logističke funkcije rasta, kako bi odredili broj naseljenih planeta. Pritom postoje dva parametra: “T” – vrijeme potrebno za naseljavanje sfernog dijela idealnog svemira, koji je i homogen i izotropan, i “H” – volumen Hubbleova prostora u kojem je moguće naseljavanje.

Za statički su svemir utvrdili da naseljavanje prati logističku funkciju rasta, slično kao što to čine rast stanovništva, širenje zaraznih bolesti i kemijske reakcije. Ti dinamički sustavi slijede općenit uzorak s relativno sporim početkom zbog ograničenih izvora. No kako se nastavljaju širiti i stječu nove izvore, povećava se broj dostupnih svjetova, a širenje ubrzava. To traje dok se broj izvora ne počne smanjivati ili dok elementi sustava ne budu iscrpljeni.

Tim se iznenadio kada je primijetio slično ponašanje drugog i trećeg modela.

“Kada se u ta dva modela prostor širi, proces naseljavanja većinom slijedi logističku funkciju rasta. Nismo očekivali taj rezultat jer se sustav sa širenjem prostora činio posve različitim od statičkog sustava.

Većina istraživanja koja poznajemo o perkolaciji temelji se na ‘statičkoj rešetki’, npr. širenje šumskih požara, bolesti ili informacija, gdje se obično primjećuje logistički rast. Naše istraživanje ‘proširuje’ to ponašanje na slučajeve u kojima se rešetka širi poput našeg svemira”, tvrdi suautor studije Allan L. Alinea.

Unatoč tomu, tim je utvrdio da postoji odgoda u širenju svemira u smislu brzine naseljavanja. Za svemir u kojem dominira tamna energija utvrdili su da je ukupno vrijeme naseljavanja (T) obilježeno divergencijom pri dovoljno velikoj stopi širenja H.

U skladu s Hubbleovim zakonom, kada je H dovoljno velik, neki bi se planeti proširili izvan horizonta i postali “nedostupni”. Drugim riječima, udaljeni planeti mogu se udaljavati brže od brzine svjetlosti, što čini malo vjerojatnim da ćemo ikada doći do njih.

Dosezanje beskonačnosti

U modelu svemira u kojem dominira materija zaključili su sljedeće: Kada je H bio malen, bio je približno jednak vrijednosti T (T ~ H), no kada je H postao veći, odnos se značajno promijenio u T ~ H².

U modelu svemira u kojem dominira tamna energija, T se nije eksponencijalno povećavao niti dosezao beskonačnost, osim ako je H bio beskonačan.

Tim pretpostavlja da će napredne civilizacije općenito slijediti trend rasta koji je spor u početku, ali se s vremenom ubrzava, da bi se konačno usporio i zaustavio kako će se broj “dostupnih” planeta iscrpiti. Ukratko: spor rast –> brz rast -> spor rast.

Autori studije stoga zaključuju da se naša galaktika trenutno nalazi u fazi 1, obilježenoj sporim stopama naseljavanja. Razlog bi mogao biti taj da se sada samo nekoliko naprednih civilizacija bavi međuzvjezdanim putovanjima i naseljavanjem.

“Ovu sporu fazu mogu pogoršati velike udaljenosti između planeta, ali kada se dostigne određen broj civilizacija, možemo ući u fazu 2, obilježenu brzim stopama naseljavanja. Možda ćemo tada napokon pozdraviti izvanzemaljce”, dodaje Alinea.

Osim toga, čovječanstvo bi moglo postati međuzvjezdana vrsta jednog dana, možda kao sredstvo za osiguranje nastavka opstanka i razvoja vrste. To predstavlja izazov u beskrajno rastućem i ubrzanom svemiru u kojem dominira tamna energija.

“Uz dovoljno tehnologije za putovanje blisko brzini svjetlosti, i dalje je izazovno stići do bilo kojeg planeta u svemiru, posebice do onih udaljenih. No postoji sferni dio svemira, smješten oko nas, gdje možemo doseći planete, ako ništa, barem za kolonizaciju.

Dalje od toga jesu planeti koji se udaljavaju od nas brže od svjetlosti pa nam možda nisu dostižni. Nažalost, ta se sfera sužava pa se dio svemira koji možemo nastaniti, iako je velik prema ljudskim mjerilima, s vremenom smanjuje.

Mogućnost kolonizacije

Ako postoji mehanizam koji bi mogao potaknuti svemir da prijeđe u stanje u kojem je stopa širenja ista ili slična onoj u svemiru u kojem dominira materija, tada bismo mogli biti dovoljno sretni da imamo svemir koji se, barem u načelu, može kolonizirati do bilo koje udaljenosti”, zaključuju autori.

Prema tome, ako želimo odgovoriti na Fermijevo pitanje, možemo reći da su napredne civilizacije u ranoj i sporoj fazi širenja. Upravo nas je to dosad sprečavalo da stupimo u kontakt.

Kako se sferni Hubbleov prostor, u kojem se možemo naseljavati, sve više širi, sve smo bliži tomu da se nađemo dovoljno blizu drugoj vrsti i napokon doznamo da nismo sami u svemiru.

Slično tomu, dok tamna energija može ograničiti naše avanture u okvire Mliječne staze, dovoljan obujam Hubbleova prostora omogućio bi naš kontinuirani razvoj i spriječio da jedna katastrofa uništi našu cijelu vrstu.

Ipak, tko zna… možda se širenje svemira neće nastaviti kao u protekle četiri milijarde godina te će on postići svojevrsnu homeostazu, kao što je pretpostavljao Einstein. U tom slučaju, naše Hubbleove sfere mogle bi se nastaviti širiti beskonačno. Jednoga dana možda cijeli svemir postane jedna velika, pardon ogromna, sretna obitelj.