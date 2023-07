Započela zadivljujuća europska svemirska misija: ‘Testirat ćemo čudne alternativne modele gravitacije i izazvati Einsteina’

Autor: Zlatko Govedić

Svemirska letjelica “Euclid” Europske svemirske agencije (ESA) lansirana je 1. srpnja raketom Falcon9 iz SpaceX-a.

“Mnogi od nas koji smo radili na tome na Floridi smo gledali događaj zbog kojega smo grizli nokte”, pišu Robert Nichol, prorektor Sveučilišta u Surreyu (Engleska, UK) i kozmologinja Tessa Baker sa Sveučilišta Queen Mary u Londonu (Engleska, UK).

Misija je posebno osmišljena za proučavanje nepoznanica svemira – “tamne tvari” i “tamne energije” – nepoznatih fenomena za koje se smatra da čine 95% gustoće energije svemira. Usto će moći testirati neke čudne, alternativne modele gravitacije – potencijalno izazivajući Einsteinovu opću teoriju relativnosti.





Inače, Euklid (grč. Εὐϰλείδης, eng. Euclid) je ime jednog od najvećih grčkih matematičara staroga vijeka iz 4. i 3. st. pr. Kr.

Znanstvenici već gotovo stoljeće znaju za postojanje tamne tvari. Predložena je pošto su astronomi primijetili da galaktike u jatima imaju misteriozno velike brzine. Takve brzine trebale bi uzrokovati rasipanje jata osim ako ne bi postojala neka dodatna masa koja ih drži na okupu. Kako ta tvar nije sjajila na isti način kao vidljive galaktike, nazvana je tamna tvar.

Novi alati

Gravitacijska leća novi je alat za promatranje tamne tvari. Taj se učinak oslanja na naše razumijevanje opće relativnosti. Kako svjetlost putuje do nas iz dalekih galaktika, njen je put zakrivljen velikim nakupinama tvari (svijetle i tamne) u prednjem planu pa su mu izmijenjeni izgled i lokacija.

Ta se promjena lako vidi u blizini jezgri masivnih jata s galaktikama rastegnutima u lukove, koje izgledaju dugačke, tanke i zakrivljene. Možemo iskoristiti to iskrivljenje da odredimo količinu tvari u jatu u prvom planu. I to ponovno potvrđuje da je velik dio mase u tim jatima doista taman.

No od čega se sastoji tamna tvar? Mnogi fizičari smatraju da je riječ o nepoznatoj elementarnoj čestici. Popularan kandidat, kojeg tek treba otkriti, jest aksion koji je izvorno uveden da objasni zašto se čini da su određene temeljne simetrije prirode poremećene.

Više je teoretskih mogućnosti

S druge strane, umjesto potrebe za tamnom tvari, može se ispitati gravitacija. Njezina snaga može postati slabija od predviđene na razini galaktika i šire. Na tim ljestvicama postoje neki alternativni modeli gravitacije koji mogu objasniti krivulje rotacije galaktike bez pretpostavke da postoji tamna tvar. Izazov za bilo koju od tih alternativa jest činiti to dosljedno na svim razinama.









Iako postoji nekoliko potraga za česticama tamne tvari, one do sada nisu pronašle značajne dokaze. Stoga, astronomska promatranja galaktičkih jata ostaju naša najbolja opcija za testiranje različitih teorija koje mogu objasniti tamnu tvar.

Ovdje će Euclid briljirati zbog svoje izvanredne rezolucije, pružajući oštrinu sličnu svemirskom teleskopu Hubble preko trećine neba. Usporedbe radi, Hubble je promatrao samo 5% cijelog neba.









“Broj slika koje ćemo dobiti o jatima povećat će se sto puta s Euclidom, što će nam omogućiti detaljno proučavanje distribucije tamne tvari unutar takvih jata do visoke preciznosti. Kako je tamna tvar raspoređena može biti ključno za njezino podrijetlo i masu, isključujući niz mogućih čestica kandidata i teorija gravitacije usput”, pišu autori.

Tamna energija i gravitacija

Tamnu tvar je lakše razumjeti od tamne energije koja je predložena kao objašnjenje otkrića da se širenje svemira ubrzava, što je u suprotnosti s predviđanjem iz Einsteinove teorije gravitacije. Ta čudna energija uznemirujuća je za fizičare zbog ideje da je ona samo energija praznog prostora (vakuuma).

U biti, kako dobivamo više prostora u svemiru koji se širi, dobivamo više energije vakuuma, koja zatim pokreće opaženo ubrzanje.

To jednostavno objašnjenje razumno je, osim neugodne istine da je promatrana gustoća tamne energije mnogo redova veličine niža od one koju predviđa kvantna teorija. Ukratko, to jednostavno objašnjenje postavlja više pitanja nego što daje odgovora.

Kao i kod tamne tvari, alternativno objašnjenje za tamnu energiju je da ona zapravo uopće nije tvar ili oblik energije, već opet znak da se gravitacija ponaša drukčije na najvećim razmjerima.

Nalet novih ideja

To je dovelo do naleta novih ideja koje proširuju našu teoriju gravitacije izvan opće teorije relativnosti. Na primjer, može li gravitacija postojati u više od četiri dimenzije (tri prostorne dimenzije plus vrijeme) što je iskustvo ostatka svemira? Postoje li nova temeljna polja za koja još ne znamo, a koja su u interakciji s gravitacijom?

Možda Einsteinova teorija vrijedi za slaba gravitacijska polja koja doživljavamo na Zemlji, ali postaje radikalno drugačija u ekstremno jakim gravitacijskim poljima, poput onih u blizini događajnih obzora crnih rupa.

Izazov za sve te alternativne modele gravitacije jest da obuhvate i tamnu tvar i tamnu energiju. U idealnom slučaju, trebali bi raditi na svim razinama i masama, kao jedna teorija. Fizičari čvrsto vjeruju u Occamovu britvu – da najbolje teorije imaju najmanje pretpostavki.

Euclid će nam pomoći da testiramo ove egzotične gravitacijske modele mapiranjem položaja milijuna galaktika u golemim regijama svemira. To nam omogućuje da pratimo ‘kozmičku mrežu’, spužvastu strukturu niti i praznina u svemiru. Čini se da su one najprije položene u tamnu tvar, a zatim posute galaktikama.

Ta kozmička mreža nastajala je milijardama godina gravitacijskog kolapsa, što znači da su njezina struktura i statistika osjetljivi na zakone gravitacije koji djeluju na kozmološkim razmjerima. Mjerenjem njegovih svojstava možemo utvrditi bi li nova teorija gravitacije bolje odgovarala podacima od Einsteinove teorije.

“Među astrofizičarima vlada veliko uzbuđenje zbog onoga što će Euclid učiniti. Ovo je prvi put da imamo satelit posvećen mapiranju tamne tvari i tamne energije.

Euklidovi podaci trajat će cijeli život i generacije kozmologa će provesti svoje karijere proučavajući ih. Dok budemo proučavali podatke koje će nam slati Euclid, bit ćemo korak bliže odgovoru na neka od temeljnih pitanja u znanosti”, zaključuju Nichol i Baker.