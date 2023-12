Zaljubljenik u ekstremne modifikacije tijela godinama buši nos: Pogledajte kolika mu je rupa

Colton Pifer iz grada Monroea (Michigan, SAD) trenutno drži Guinnessov svjetski rekord za najveću rupu nastalu bušenjem nosnog septuma, pregradu između dviju nosnica.

Riječ je o ogromnoj rupi promjera 2,6 cm.

Imao je 18 godina kada je prvi put odlučio probušiti svoj nosni septum. Bila je to rutinska procedura koja je uključivala upotrebu igle veličine 16 (1,6 mm) i kliješta. Bol je trajala otprilike tjedan dana, nakon čega se uglavnom nije brinuo oko toga pet godina.

Colton Pifer realized he could be a world record holder when people told him they had never seen a gap so big.

