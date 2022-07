ZA SREĆU NIKAD NIJE POTREBNO TROJE! Ljubavni trokut djevojke i dvojice muškaraca otišao k vragu: Misteriozna smrt je dokaz da to valja izbjegavati

Autor: Dnevno.hr

Kad je Christina Mocon, 22-godišnja bankovna službenica iz Toronta, roditeljima rekla da se udaje za Johna Raya Kettlewella, tri godine starijega ratnog veterana, ovi su bili zabrinuti. John se, istinabog, doimao kao ljubazan i kulturan momak, no Christinina majka smatrala je da se par ne poznaje dovoljno dugo za donošenje tako važne životne odluke. Osim toga, uz njega je vječito, poput kakva privjeska, “visio” njegov najbolji prijatelj Ronald Barrie.

Gospođi Mocon nije se sviđao način na koji ovaj momak, 28-godišnji talijanski imigrant, promatra njenu kćer. Činilo joj se da je ovaj neobičan, poput gazele gipak momak nježnih crta lica gleda kao neku vrstu suparnice. Njen suprug je pak vjerovao da je momak potajno zaljubljen u Christinu, a njegove pomalo feminizirane kretnje pripisao je činjenici da je Ronald bio profesionalni plesač. Christinina sestra dijelila je očevo mišljenje. Premda je čitava obitelj smatrala da bi s vjenčanjem bilo mudrije pričekati, odlučili su da neće prigovarati zaljubljenoj djevojci, već su joj dali blagoslov. Dana 12. svibnja 1947. godine, mladi par se vjenčao. Osam dana kasnije, Christina će biti mrtva, piše Povijest.hr.

Njeno tijelo pronađeno je četrdesetak metara od kolibe u Severn Fallsu, u kojoj su ona i novopečeni suprug odsjeli tijekom medenog mjeseca, uz obalu rijeke. Činilo se da se nesretna žena utopila no, posve bizarno, voda je na tome mjestu bila duboka tek dvadesetak centimetara. To, međutim, nije bila jedina zagonetka vezana uz smrt Christine Kettlewell. Ono što je od početka pobudilo sumnju istražitelja bila je činjenica da je Ronald Barrie “držao svijeću” mladencima tijekom čitava njihovog medenog mjeseca. Štoviše, koliba u kojoj je neobičan trio odsjeo, do koje se moglo doći samo brodom, bila je upravo u njegovom vlasništvu. Da stvar bude čudnija, tog dana dogodile su se dvije tragedije: dok je Christinino tijelo iz rijeke izvlačio lokalni ribar, Barriejevu kolibu zahvatio je plamen. Izgorjela je do temelja, a vlasnik, koji je bio u šetnji okolicom, ispričao je kako je uspio stići u zadnjem trenutku da iz vatrene stihije spasi ozlijeđenog i dezorijentiranog prijatelja Johna. U bolnici, gdje su mu sanirali opekotine, ovaj je policajcima ispričao da se ničeg ne sjeća. Jedan od onih koji su ga ispitivali primijetio je da na vijest o smrti supruge nije reagirao pretjerano emotivno.





Pokojničino tijelo poslano je na obdukciju. U njenom želucu pronađeni su tragovi koedina, derivata morfina, što je bilo neobično – njena obitelj klela se da nikakva sredstva tog tipa djevojka nije uzimala. Uzrok smrti bilo je utapanje, no patolog nije sa sigurnošću mogao utvrditi radi li se o nesretnom slučaju ili ubojstvu.

Kad su se novinari domogli priče, slučaj se pretvorio u senzaciju. Kanadski mediji svakodnevno su donosili bombastične naslove o tragediji u Severn Fallsu. Javnost su izvijestili o mučnom ispitivanju Johna i Ronalda – prvi je u policijskoj stanici proveo sedam sati, drugi gotovo dvostruko toliko. Većina tabloida aludirala je na postojanje ljubavnog trokuta između djevojke i dvojice mladića, koji je – po svoj prilici zbog ljubomore – završio kobno.

Isprva, pisalo se da je Christina varala muža s njegovim najboljim prijateljima. S vremenom, mnogo intrigantnija teorija probila se na naslovnice – on je njoj nabijao rogove s gipkim plesačem! Nije se radilo u pukim spekulacijama: John je, naime, priznao istražiteljima da je bio u seksualnoj vezi s Ronaldom, no kasnije je tu izjavu povukao, tvrdeći da je iznuđena uslijed umora, gladi i prijetnji.