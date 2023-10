Za ovaj zvuk kažu da je najstrašniji ikada proizveden: Koristili su ga u zlokobne svrhe, poslušajte ga

Autor: H.B.

O davno iščezloj naciji Azteka još se uvijek ne zna previše. Bili su veoma napredni, izgradili su fascinantne građevine i hramove koji opstaju sve do danas, imali su brojne neobične čak i krvoločne rituale, a vjerovali ili ne, upravo su oni zaslužni za proizvodnju, kako kažu, najstrašnijeg zvuka na svijetu.





Aztečka smrtonosna zviždaljka stvarčica je uz pomoć koje se može proizvesti, navodno, najjeziviji zvuk na svijetu. Zviždaljka je u obliku lubanje, a proizvodi zvuk sličan glasnom ljudskom vrisku, odnosno, “virskovima tisuća ljudi”. Nagađa se sve do danas čemu je ona zapravo služila, a uglavnom su stručnjaci uvjereni da je korištena u svrhu zastrašivanja. Kažu da je na stotine ratnika istovremeno puhalo u ovu zviždaljku u isto vrijeme i tako bukom plašila protivnike. No, to se ne može dokazati pa je to tek jedna od teorija.

Zvuk otkriven slučajno

Ova zlokobna stvarčica otkrivena je kasnih 1990-ih, a prvo se mislilo da je riječ o igrački, da bi godinama nakon jedan znanstvenik odlučio puhnuti u nju i tada su svi doznali pravu svrhu ovog bizarnog predmeta.

Isto tako, postoji još jedan zanimljiv detalj vezan za ovu zviždaljku. Navodno ne zvuk puno intenzivniji i strašniji ako ne gledate u smjeru onoga koji puše u nju.