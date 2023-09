Za misteriozne nestanke uvijek se nalaze najbizarnija objašnjenja: Krivi su izvanzemaljci, tajna društva i ukleta mjesta

Autor: Lucija Kapural / 7dnevno

Možda je najpoznatiji misteriozni nestanak svih vremena onaj američke pionirke zrakoplovstva Amelije Earhart. Prvi put je poletjela nedugo nakon dvadeset drugoga rođendana, da bi se u povijest upisala kao prva žena koja je preletjela Atlantski ocean.

Nositeljica visokog odlikovanja američkog Kongresa i francuske Legije časti, bliska prijateljica tadašnje prve dame Eleanor Roosevelt, 1937. se pripremala za još veći, ranije nikad ostvaren izazov – oblijetanje cijelog svijeta po dužini ekvatora. Te godine, s navigatorom Fredom Noonanom, poletjela je iz Miamija, preletjela Atlantski ocean, Afriku, Indiju i jugoistočnu Aziju te došla do Tihog oceana. Ondje, na 11.000 kilometara do cilja, njezin zrakoplov, dvomotorac Lockheed Electra 10E, zauvijek je iščezao.

Kontroli leta zadnji put se javila 2. srpnja, nešto prije devet sati ujutro, u blizini pacifičkog otoka Howlanda. Zanimljivo je da nikakve probleme nije prijavila, štoviše, najavila je skori dolazak do mjesta slijetanja, na kojem je planirala natočiti gorivo i odmoriti se prije završne faze leta.





Uslijedila je najveća potraga u dotadašnjoj povijesti – u njoj su sudjelovala šezdeset četiri zrakoplova i osam brodova američke vojske. Pretraženo je više od 400.000 četvornih kilometara Tihog oceana, potrošeno gotovo pet milijuna dolara, no Earhart i Noonanu izgubio se svaki trag. Nakon sedamnaest dana, američka vlada je odustala od potrage, a dvojac je proglašen “nestalima, najvjerojatnije mrtvima”. Napisi o zagonetnoj sudbini američke miljenice mjesecima nisu silazili s novinskih naslovnica diljem svijeta. Kako njezin zrakoplov nikada nije pronađen, razvile su se brojne teorije o onome što se dogodilo, od one najjednostavnije i najlogičnije, da je jednostavno potonuo u oceanu, do one neuvjerljivije, ali maštovitije, da su njezinu letjelicu, iz samo njima poznatog razloga, oteli izvanzemaljci.

Louisa Le Princea nazivaju “ocem kinematografije”, no moguće je da za njega, zbog čovjeka u čiju je sjenu pao, niste ni čuli. Francuski kemičar, inženjer, fotograf i izumitelj, prvi čovjek koji je uspio snimiti film koristeći jednu kameru, svoj je izum planirao predstaviti u Sjedinjenim Američkim Državama. Nažalost, sudbina je odredila drugačije.

Dana 16. rujna 1890. vlakom se vraćao iz Dijona, gdje je posjetio brata. Na odredište, Pariz, nikada nije stigao: misteriozno je iščezao iz vlaka. Njegova prtljaga bila je u kabini, prozor čvrsto zatvoren, no Le Princeu se izgubio trag.

Osim francuske policije, za njim je tragao Scotland Yard, kao i stotine dobrovoljaca, no bez rezultata. Njegov nestanak Edisonu je omogućio da sebi pripiše izum filma pa ga teoretičari zavjere optužuju da je nekomu platio da eliminira suparnika. Postoji i teorija da je izumitelj inscenirao vlastiti nestanak, zbog dugova u kojima se našao.

Le Prince je službeno proglašen mrtvim 1897. Premda njegovo truplo nikada nije pronađeno, stotinjak godina poslije u policijskim arhivama otkrivene su fotografije utopljenika koji je, sudeći po određenim fizičkim karakteristikama, mogao biti on.









Otišao na magarcu

Al-Ḥākim bi-amr Allāh, šesti kalif šijitske fatimidske dinastije u Egiptu, čije se ime prevodi kao “vladar po Božjoj zapovijedi”, bio je kontradiktorna ličnost. U četvrt stoljeća, koliko je sjedio na tronu, došao je na glas kao učen čovjek, zaštitnik znanstvenika i umjetnika, no istodobno je bio despot koji je progonio židove i kršćane, rušio crkve i sinagoge, pa i crkvu Svetog groba u Jeruzalemu.

Njegovi fanatični pristaše Druzi smatrali su ga božanskom inkarnacijom, no za jednog nebesnika, bio je prilično hirovit i nestabilan. S jedne strane, velikodušno je pomagao sirotinji, s druge strane, donosio je stroge i čudne zakone – primjerice, ženama je zabranio da izlaze iz svojih kuća, a obućarima da proizvode i prodaju ženske cipele.

Onima koji su bili dovoljno glupi da mu se zamjere kalif se osvećivao na vrlo okrutne načine. Jedan od rijetkih koji su uspjeli izbjeći taj usud bio je Ibn al-Hajtam, možda najveći učenjak islamskog svijeta i kalifov dugogodišnji savjetnik. Unatoč svojoj mudrosti, bio je ponešto ishitren čovjek pa je “big bossu” obećao da će regulirati vodotok Nila, odnosno konstruirati branu koja će služiti kao zaštita od poplava u kišnim razdobljima, a istodobno osiguravati dovoljno vode za navodnjavanje polja u vrijeme suše. Dobio je hrpu love i rok za obavljanje zadatka, no, nakon nekog vremena, shvatio je da ga neće uspjeti ispoštovati. Shvatio je još nešto: ako to prizna kalifu, glava će mu se otkotrljati s ramena. Spasio se tako što je punih dvanaest godina – sve do kalifove smrti – glumio da je lud.

Kad smo već kod kalifove smrti, pretpostavlja se da je do nje došlo 13. veljače 1021. Toga dana, u noćnim satima, na magarcu je odjahao iz Kaira. Nije poznato kamo se zaputio – netragom je nestao na prašnjavoj cesti koja je vodila iz grada. Magarac je pronađen, baš kao i kalifova odjeća, prepuna krvavih mrlja, no ne i njegovo tijelo. Naslijedio ga je sin Ali az-Zahir, kojemu je regentkinja bila Al-Hakimova rođena sestra.

Žrtva mafije?

Na listama najvećih misterija u povijesti zacijelo ćete naći onaj američkoga sindikalnog vođe Jimmyja Hoffe. Posljednji put je viđen 30. srpnja 1975., ispred restorana Machus Red Fox u predgrađu Detroita.

Pretpostavlja se da se Hoffa, čija je organizacija u prošlosti često optuživana za korupciju, ondje trebao sastati s dvojicom mafijaških šefova, Anthonyjem Giacaloneom i Anthonyjem Provenzanom.

Nestanak 62-godišnjaka prijavila je supruga, a policajci su u blizini spomenutog ugostiteljskog objekta pronašli Hoffin automobil, Pontiac Grand Ville. Vozilo je bilo otključano. Vrlo brzo, istraga je zašla u slijepu ulicu, a do pomaka nije došlo ni kad se u nju uključio FBI.

Dana 30. srpnja 1982., na sedmu godišnjicu nestanka, Hoffa je službeno proglašen mrtvim. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno niti se ikada otkrilo što mu se dogodilo. Većina pristaša smatra da su ga ubili pripadnici kriminalne organizacije.

Toploga rujanskog dana 1880. farmer David Lang prelazio je preko polja u Sumner Countyju (Tennessee) na putu prema svojoj kući. Langovo dvoje djece igralo se u polju, a njegova supruga sjedila je na trijemu u društvu dvojice muškaraca, suca i kapelana. David je mahnuo obožavanoj ženi i starim prijateljima te pohitao prema njima, ali na cilj nije stigao. Pred očima petero šokiranih svjedoka, jednostavno je iščezao.

Gospođa Lang je vrisnula, a potom, u društvu suca i kapelana, dotrčala do mjesta na kojem se njezin muž nalazio prije nego što je nestao, ali nikakav trag nije pronađen. Opsežna potraga, koja je trajala iduća dva mjeseca, nije dala rezultate. Izvorna pretpostavka, da je nesretni čovjek upao u kakvu rupu ili podzemnu špilju, pokazala se pogrešnom.

Godinu dana poslije, Langova kći Sarah pronašla je nevjerojatno pravilan krug na mjestu očeva nestanka. Unutar njega nije rasla trava ni ostalo bilje, a temperatura kao da je bila za nekoliko stupnjeva niža nego u ostatku polja. Nije ju, međutim, prestravilo ono što je vidjela, nego ono što je čula: slabašan, kao da dolazi iz velike dubine, ali opet jasno raspoznatljiv glas njezina oca preklinjao je za pomoć. Izbezumljena, djevojčica je odjurila po majku. Ova je pošla za kćeri kako bi ustanovila o čemu je riječ, ali se ništa više nije čulo.

Unatoč tomu, duboka nelagoda nastanila se u njezinu srcu. Kad je primijetila da životinje u širokom krugu obilaze ono što je u sebi nazivala “krugom zla”, spakirala je kovčege i s djecom zauvijek napustila Sumner County.

Ledeni misterij

Dana 29. svibnja 1953. Novozelanđanin Edmund Hillary i Šerpa Tenzing Norgay upisali su se u povijest kao prvi ljudi koji su se popeli na Mount Everest. Moguće je, međutim, da je netko stigao onamo prije njih. Ondje, na najvišem vrhu Zemlje, 1999. je pronađeno tijelo čuvenog alpinista Georgea Malloryja. Punih sedamdeset pet godina, očuvano u ledu, počivalo je na krovu svijeta.

Poznato je, naime, da je Mallory nestao 1924., u pokušaju osvajanja Everesta, podijelivši usud s partnerom Andrewom Irvineom. No pitanje jesu li Mallory i Irvine ipak osvojili vrh prije nego što su poginuli do danas ostaje jedan od najvećih misterija alpinizma. Odgovor na to pitanje bi, dakako, promijenio povijest.

Određene indicije upućuju na zaključak da su doista, gotovo tri desetljeća prije Hillaryja, ostvarili taj podvig. Primjerice, Malloryjeva kći tvrdila je da je otac u džepu nosio fotografiju voljene supruge Ruth, s namjerom da je postavi na vrh Mount Everesta. Kad su Malloryjevi ostaci pronađeni, nikakve fotografije uz njih nije bilo, što upućuje na mogućnost da je nesretni čovjek uistinu osvojio vrh te ostavio fotografiju na njemu. Osim toga, Mallory i Irvine posljednji su put viđeni na samo nekoliko stotina metara od vrha pa nije nevjerojatno da su ga uspjeli osvojiti, a da su poginuli tek na povratku.

Tko kaže da misteriozno nestaju samo pojedinci? Jednom prilikom bez traga je istodobno iščezlo više od stotinu ljudi. Govorimo o stanovnicima kolonije Roanoke.

Koncem šesnaestog stoljeća engleska kraljica Elizabeta I. odlučila je stvoriti trajno naselje na području američke savezne države Sjeverne Karoline. Koloniju, nazvanu Roanoke, 1585. osnovao je sir Walter Raleigh. Njezin guverner John White otputio se u Englesku po zalihe, da bi 1590., po povratku, došao do šokantne spoznaje: svi naseljenici netragom su nestali.

Njegovi ljudi pomno su pretražili sablasno prazno naselje, okrećući svaki kamen. Jedini trag koji su pronašli bila je riječ “CROATOAN”, velikim slovima napisana na nekoj ogradi.

Trag je otvarao više pitanja nego što je davao odgovora. Tako se, naime, zvao otok na kojem je osnovana kolonija, ali i indijansko pleme koje je živjelo na tom području. S vremenom su se razvili deseci teorija o sudbini kolonista, no najnovija istraživanja sugeriraju da je dio njih doista otišao živjeti s plemenom Croatan, dok se dio preselio na drugu lokaciju.

Legenda o trokutu

Godine 1872. trgovački brod “Mary Celeste” bio je na putu prema Gibraltaru. Na odredište nikad nije stigao: mjesec dana nakon prijavljenog nestanka pronađen je kako pluta Atlantikom. Brod je bio netaknut, jedra još razapeta, kapetanov dnevnik otvoren, teret i osobne stvari članova posade na broju, čak je čaj još bio u šalicama… Nedostajalo je samo jedno – putnici, od kojih nitko više nije viđen. Da stvar bude neobičnija, brod je bio dobro opremljen hranom i vodom, a vremenski uvjeti bili su idealni. Što se dogodilo?

Odgovor na to pitanje nikad nije pronađen, a priča o misteriju Bermudskog trokuta dobila je početak. Tim imenom naziva se prostor između Bermuda, Floride i otoka Portorika u Atlantskom oceanu, na kojem je zabilježen rekordan broj nestanaka brodova i aviona. Premda je termin “vražji trokut” skovan tek nakon slučaja “Mary Celeste”, prvi podaci o neobičnim događajima na tom području datiraju još iz 15. stoljeća (navodno je i sam Kolumbo, na putu u Novi svijet, ondje imao problema s navigacijom, a tada su primijećena i neka čudna svjetla na nebu). Prema neslužbenim podacima, u tom dijelu oceana do danas je nestalo više od osam tisuća ljudi te stotine aviona i brodova.

Mnogi su pokušavali objasniti misterij. Nagađanja su različita, od toga da je to mjesto iskrivljenja energetskih polja pa su navigacijski uređaji beskorisni preko teorije o golfskoj struji koja, u kombinaciji s nepredvidivim vremenskim uvjetima, uzrokuje nestanke pa sve do toga da su u nestanke uključeni izvanzemaljci (trokut navodno predstavlja portal kroz koji kozmički posjetitelji dolaze i odlaze kako bi otimali ljude i eksperimentirali na njima).

Teorija Ivana T. Andersona iz šezdesetih godina prošlog stoljeća ipak nam se čini najmaštovitijom: ugledni znanstvenik je, mrtav-ozbiljan, iznio tezu da postoji ljudima nepoznata podvodna civilizacija. Kako ona u nama vidi opasnost za sebe, njezini pripadnici povremeno izlaze iz oceana te otimaju brodove i zrakoplove.