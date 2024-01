Vođi bizarnog religijskog kulta lice je poplavilo prije smrti: Stručnjaci otkrili jeziv razlog

Autor: Zlatko Govedić

Dokumentarni film “Love Has Won: The Cult of Mother God” na HBO Max-u objavio je priču o Amy Carlson (1975.-2021.), američkoj osnivačici religijskog kulta Ljubav je pobijedila (Love Has Won).

Njezini sljedbenici zvali su je Majka Bog (Mother God), a ona je povezala niz teorija urote tvrdeći da njezin kult vode bića zvana “Galactics”. Među njima nalazile su se brojne umrle slavne osobe, kao što su: Steve Irwin, Robin Williams, Carrie Fisher pa čak i neumrli Donald Trump.

Njen kult tvrdio je da alkohol i marihuana mogu biti lijek, te su prodavali proizvode, uključujući koloidno srebro, kao alternativno sredstvo za liječenje.

‘Preuzela je patnju čovječanstva’

Kult “Love Has Won” zaustavljen je kada je njihov vođa, koja je vjerovala da je reinkarnacija nekoliko poznatih povijesnih ličnosti, uključujući Kleopatru, Ivanu Orleansku i Marilyn Monroe, pronađena mrtva u travnju 2021. godine.

Policija je na koncu pronašla njeno mumificirano tijelo umotano u svjetleće girlande u jednoj kući u Crestoneu (Colorado, SAD).

Kada je njeno tijelo pronađeno, lice joj je bilo plavo, a jeziv dokumentarac o njoj prikazuje ju s licem koje je postalo plavo u posljednjim danima života.









Pronađena je mrtva u dobi od 45 godina, a njeni sljedbenici vjerovali su da je “uskrsnula u petu dimenziju nakon preuzimanja sve patnje čovječanstva”.

Bila je bolesna dugi niz godina, što su njeni sljedbenici objašnjavali “preuzimanjem svih negativnih energija svijeta”.

Opasna tvar

Međutim, pravi razlog, prema medicinskom ispitivanju koje je izvršio patolog, je da je umrla od zatajenja organa nakon dugog perioda zloupotrebe alkohola, anoreksije i uzimanja koloidnog srebra.

Posljednji detalj također objašnjava zašto joj se lice poplavilo. Naime, pred kraj života nije unosila hranu, već samo alkohol i koloidno srebro.

Prodavan kao alternativno sredstvo za zdravlje, stručnjaci su koloidno srebro ocijenili kao nesigurno i neučinkovito u liječenju bolesti.

Nuspojava koloidnog srebra poznata je kao argirija, gdje nakupljanje srebra u koži uzrokuje promjenu boje u plavu ili sivu.

Također postoje dokazi da koloidno srebro može uzrokovati probleme s bubrezima, jetrom i živčanim sustavom.