Vjeroučitelj uvjeren da su iznad Biokova proletjeli izvanzemaljci: ‘Mi nemamo takvu tehnologiju’

Autor: F.F

Od davnina, ljudi su fascinirani mogućnošću postojanja inteligentnog života izvan našeg planeta. Pitanje “jesmo li sami u svemiru?” intrigira znanstvenike, istraživače, ali i obične ljude. Tijekom desetljeća, brojna izvješća o neobjašnjivim svjetlima na nebu, neobičnim objektima i neobičnim pojavama potaknula su rasprave i spekulacije. Fotografije, video snimke i svjedočanstva iz cijelog svijeta dodatno su podgrijali zanimanje za ovu temu.

Jesu li nas izvanzemaljci posjetili? Postoje li dokazi o njihovom postojanju među nama? Za neke ova pitanja ostaju bez odgovora, ali neki tvrde kako su oni – tu. Vjeroučitelj i voditelj zvjezdarnice u Makarskoj, Gloryan Grabner, uvjeren je kako su iznad Biokova projurili izvanzemaljci, i to ne jednom.

Grabner je u razgovoru s RTL-om pokazao snimku neobičnog prizora na nebu, za koji je uvjeren kako se radi o NLO-u, a kaže, to nije prvi put da iznad Biokova lete takvi predmeti. Snimku pogledajte OVDJE.

Tvrdi da zna više svjedočanstva

“Nema krila, nema nikakvih ispuha. Mi da bismo nešto držali u zraku moramo uložiti nekakvu energiju. Mi nemamo nikakvu tehnologiju da držimo takve metale u zraku”, objašnjava voditelj zvjezdarnice u Makarskoj, koji već godinama proučava neobične pojave na nebu za koje vjeruje da su susreti ‘četvrte vrste’.

Tvrdi kako je prikupio preko stotinu svjedočanstava posjeta izvanzemaljaca na području Biokova, a jedno takvo dogodilo se prije pet godina te ga možete vidjeti malo iznad. Također, smatra kako se možda ne radi o samo jednoj vrsti izvanzemaljaca: “S obzirom na to da viđamo svakakvu tehnologiju, moguće da se ne radi o samo jednoj vrsti tu kod Biokova”, veli.

Ipak, s njim se ne slaže astronom Ante Radonić, koji bi ovakvu pojavu ipak pripisao nečem “zemaljskijem”.









Neki se ne slažu

“Iz svog iskustva znam da često nekakav balon zna zgužvati, neobično ponašati u zraku. Naime, on kad se vrti krene prema Suncu s one strane koje više reflektiraju pa takav balon zna bljesnuti. Nije to ništa čudno, ako to vidite prvi put, možda vas zbuni”, pojašnjava.









“Kako biste nešto dokazali, morate imati nekakve parametre, a mi ih nemamo”, dodao je.