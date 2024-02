Vječni plamen gori usred snijegom okovanog vodopada: Snimka je spektakularna

Autor: Zlatko Govedić

Eternal Flame Falls mali je vodopad koji se nalazi u rezervatu Shale Creek na zapadu države New York (SAD). Mala špilja u podnožju vodopada emitira prirodni plin koji se može upaliti nakon čega je vidljiv mali plamen.

Iako se može ugasiti i povremeno se mora ponovno upaliti, taj je plamen vidljiv gotovo cijele godine. Na Zemlji ima nekoliko takvih “vječnih plamenova“, a neki od njih gore stoljećima pa čak i tisućljećima.

Ekipa TV kanala WROC-TV iz New Yorka krajem siječnja posjetila je to područje i snimila reportažu o “njujorškom vječnom plamenu” koji gori i usred oštre ledene zime. Poznat kao “opskurna atrakcija”, Eternal Flame Falls privlači pozornost medija i znatiželjnih posjetitelja, a uređenje pristupnoga puta dovela su do povećane posjećenosti.

Smeće i vandali

Ipak, popularnost vodopada dovela je do negativnih posljedica poput gomilanja smeća, vandalizma, onečišćenja i oštećenja okolnog terena, ali je također potaknula uspješni javni prosvjed protiv plana čišćenja obližnje šumske površine kako bi se 2012. godine instalirao teren za golf.

Na koncu je teren za golf ipak zgrađen na šumskom području.

Glavni put do vodopada ponovno je otvoren lani u kolovozu nakon velikih radova, uključujući dodavanje 139 stepenica za obilaženje najzahtjevnijeg dijela staze i oko 35 m ograde duž staze do korita potoka.









Spuštanje do potoka i dalje se smatra izazovom pa se posjetiteljima preporučuju pojačan oprez i odgovarajuća obuća.









Tektonski procesi

Geolozi iz sa Sveučilišta u Bloomingtonu (Indiana, SAD) i Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju (Italija) proučavali su Eternal Flame Falls 2013. kako bi bolje razumjeli kako prirodni plinovi emitirani iz prirodnih hidrokarbonskih izvora pridonose stakleničkim plinovima u atmosferi.

Utvrdili su da Eternal Flame Falls ima veće koncentracije etana i propana (oko 35%) od drugih poznatih prirodnih istjecanja ugljikovodika, koji obično sadrže veći udio metana. Procijenili su da vodopad emitira otprilike 1 kg metana dnevno.

Istraživači su također primijetili prisutnost brojnih drugih istjecanja plina na području vodopada. Utvrdili su da plin potječe iz škriljca otprilike 400 m ispod površine. Tektonski procesi vjerojatno su otvorili pore u stijeni, što je omogućilo plinu da dođe do površine.