VIRUS KOJI JELENE PRETVARA U ZOMBIJE: Liječnici strahuju da će prijeći na ljude i pripremaju se za epidemiju živih mrtvaca

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Usred globalne pandemije koronavirusa, u Sjevernoj Americi sve se više pojavljuje jedan puno opasniji i podliji virus, koji možda može ostaviti mnogo veće posljedice od koronavirusa. Iako smo svi sada zaokupljeni prvom globalnom pandemijom ovih razmjera u našim životima, greška bi bila potpuno zanemariti virus koji bi nas mogao drastično više pogoditi. Sjeverom Amerikom, naime, upravo u ovom trenutku hodaju zombiji.

Više od trideset saveznih država SAD-a i pokrajina Kanade zahvatila je epidemija spongiformne encefalopatije, opake bolesti koja se još naziva i CWD, odnosno Zombie Deer Virus. CWD, zasad, pogađa samo jelene. Zvuči možda malo blesavo govoriti o bolesti koja pogađa samo jelene u Sjevernoj Americi, no znanstvenici već nekoliko godina upozoravaju ne samo da će se ta užasna bolest vrlo brzo pojaviti u Europi nego se očekuje da će skočiti i na ljude, što će imati apsolutno katastrofalne posljedice na čovječanstvo.

CWD je otkriven 1967. godine, kada su američki lovci u šumama počeli pronalaziti oboljele jelene koji su na prvi pogled izgledali kao da nose bjesnilo. No jeleni koji bi bili zaraženi virusom koji uzrokuje bjesnoću vrlo bi brzo ugibali. Jeleni zaraženi CWD-om, pak, mjesecima bi tumarali šumom kao izgubljeni zombiji i polako bi propadali i širili taj opasni virus među drugim jelenima. Od kraja šezdesetih rapidno se proširio cijelim kontinentom te je sada prisutan u gotovo svim državama u kojima žive i jeleni. Danas je problem toliki da su znanstvenici ne samo zabrinuti za populaciju jelena u Sjevernoj Americi, vrlo bitne životinje za održavanje bogatog ekosustava, nego su sve više zabrinuti da je samo pitanje trenutka kada će CDW skočiti na ljude. A kada ljudi počnu ulicama hodati poput zombija, svi će vrlo brzo zaboraviti na probleme koje je stvorio koronavirus.

Rupe u mozgu

CWD je vrlo sličan Creutzfeld-Jakobovoj bolesti, odnosno goveđoj spongiformnoj encefalopatiji. Ta je bolest kod nas poznatija kao kravlje ludilo, još jedna bolest koja je izazvala veliku paniku prije nekoliko godina, no danas više nije toliko popularna u paničarskim krugovima. Sve te skupine bolesti uzrokuju prioni, deformirani proteinski lanci u mozgu koji onda izazivaju neurogenske bolesti. Prioni su užasna stvar. Često stvaraju ogromne rupe u mozgu, što uzrokuje čudno ponašanje oboljelih. Zato je i CWD kod jelena prozvan zombi-virusom, jer jeleni više nalikuju na zombije nego na obične bolesne jelene. Prioni mogu proći nezamijećeno u mozgu godinama, pa je potpuno nemoguće dijagnosticirati koja je životinja bolesna prije nego što se pojave prvi simptomi. Slično je bilo i s kravljim ludilom, a očekuje se da će slično biti ako ikada ovaj zombi-virus skoči na ljude. Prvi simptomi kod jelena su pojačani osjećaj straha, nagli gubitak težine i takozvani zombi-izgled, kao i pojačano slinjenje.

Zanimljivo, CWD se među jelenima proširio ogromnom brzinom zbog drugih životinja koje su im prenijele virus, ali su u širenju pomogli i ljudi. Kako bi održali obilne populacije jelena u svim saveznim državama SAD-a, ljudi su počeli seliti jelene iz jedne države u drugu, što je uvelike pomoglo rapidnom širenju ovog virusa. Tada su zaraženi, ali još asimptomatski jeleni, putem sline i izmeta prenijeli virus u hranu i vodu pa zatim na druge jelene. Jednom kada su znanstvenici shvatili što se događa, uvedeni su vrlo strogi zakoni koji reguliraju prijevoz i izlov jelena. Mali problem je što nisu sve države ratificirale takve zakone, pa tako savezna država Wisconsin, koja je vjerojatno najviše pogođena CWD-om, još nema taj zakon te lovci i vlasnici lovišta svakodnevno dolaze u Wisconsin kako bi što legalno, što ilegalno, prevozili jelene u svoje matične države. I to je zasad jedini način da se spriječi ova opaka bolest – paziti da se ne proširi na druge države te micati zaražene jelene iz populacije. Znanstvenici nisu pretjerano optimistični da će im to poći za rukom.

Osam vrsta

Trenutno ne postoje dokazi koji bi jasno odgovorili na pitanje mogu li zaraženi jeleni zaraziti i druge životinjske vrste, uključujući i ljude. No to ne znači da je to nemoguće. Trenutno se u Kanadi provodi masovno istraživanje koje bi moglo rezultirati zaključkom da su zabilježeni prvi slučajevi zaraze ljudi tim zombi-virusom. Jedno je drugo, američko, istraživanje pokazalo kako dosad nije zabilježen ni jedan takav slučaj, no napominju kako bi se to moglo promijeniti što su ljudi više izloženi virusu koji uzrokuje CWD, baš kao što je bio slučaj i s koronavirusom kod šišmiša. Trenutno postoji osam različitih vrsta CWD bolesti, a znanstvenici tvrde da će se s vremenom pojavljivati još više vrsta, što će povećati vjerojatnost da virus može preskočiti na ljude. Američki CDC upozorava lovce da ne diraju jelene koji se čine bolesnima, da koriste rukavice kada barataju životinjama i da obavezno testiraju meso na CDW prije nego što ga pripreme za jelo.

Dakle, usred globalne pandemije koronavirusa, malo tko govori o zombi-virusu koji napada jelene i mogućnosti da će uskoro planetom hodati zombiji. Dosta je razumljivo da znanstvenici sada imaju pametnijeg posla, a vjerojatnost zombi-apokalipse prilično je nisko na ljestvici vjerojatnih stvari koje bi nas mogle zadesiti. No, isto tako, nitko nije bio spreman ni na globalnu epidemiju koronavirusa.

Iako se zombi-apokalipsa čini zaista nevjerojatnim scenarijem na prvu, možda je ipak izglednija nego što mislimo. Američki CDC postao je poznat u svijetu po svojoj zakašnjeloj reakciji na koronavirus, nedostatkom pripremnosti i procedura što učiniti u slučaju globalne pandemije. Zato je pomalo iznenađujuće da CDC na svojim stranicama ima vrlo detaljne upute što učiniti u slučaju zombi-apokalipse. Znaju li znanstvenici u CDC-ju nešto što mi obični građani ne znamo i pripremaju li nas zaista za zombi-virus koji bi nas zaista mogao pokositi čim prođe pandemija korone?

Zombi-apokalipsa

“Postoje svakojake hitne situacije za koje se možete pripremiti, a jedna od njih je i zombi-apokalipsa”, pišu znanstvenici najuglednije epidemiološke službe svijeta, CDC-ja, na svom blogu koji se zove Zombi pripravnost. “Možda se sada smijete, no kada se to zaista dogodi, bit ćete sretni što ste ovo pročitali. Možda iz ovoga možete naučiti ponešto o tome kako se pripremiti i za neki drugi hitni slučaj”, piše na blogu. Autori su predstavili kratku povijest zombija u popularnoj kulturi a da se ne referiraju na bolest CDW kod jelena, te daju savjete kako pripremiti potrepštine koje će vam trebati u slučaju zombi-apokalipse.

Zanimljivo je da je CDC objavio detalje o pripremi za zombi-apokalipsu još u 2011. godini te su te detalje objavili kao najregularnije upozorenje za ljudsko zdravlje. Njihova je poruka jednostavna: “Zombiji stižu, bolje vam je da ste spremni”. “Porast popularnosti zombija u popularnoj kulturi daje nam naslutiti da je zombi-apokalipsa moguća. U takvom scenariju zombiji bi preuzeli cijele zemlje, lutajući opustošenim gradovima, jedući sve živo što im se nađe na putu. Upravo porast ovakvih čudovišta u popularnoj kulturi navela je ljude, ali i naše eksperte, da se pitaju: kako da se pripremim za takav scenarij”, napisao je u uvodu u pripremni dokument kontraadmiral Ali S. Khan, liječnik koji je tada vodio CDC-jev odjel za javno zdravstvo. Khan tvrdi da bi svi trebali imati uvijek dostupnu vodu i sredstva za dezinfekciju te da bi obitelji trebale sjesti i dogovoriti planove za bijeg iz gradova koje će pokoriti zombiji.

Nakon što je javnost burno reagirala na ovakvu objavu, pribojavajući se da zombi-apokalipsa zaista stiže te da CDC kroz šalu skriva neku dublju i mračniju istinu, djelatnici CDC-ja dali su nekoliko intervjua u kojima objašnjavaju koji im je bio stvarni naum. Cijelu priču sa zombi-apokalipsom za CDC je smislio David Daigle, vođa komunikacijskog ureda CDC-jeva odjela za pripravnost, odjela koji je te godine raspolagao s gotovo milijardu i pol dolara novca kojima su adresirali probleme javnog zdravstva nakon nepogoda kao što su uragani i potresi. Taj je CDC-jev ured bio vrlo aktivan nakon uragana Katrina, izbijanja kolere na Haitiju i radijacijskih posljedica nakon katastrofe u Fukushimi. “Upravo ulazimo u sezonu uragana. Razmišljam o toj sezoni i porukama koje odašiljemo svake godine, pitam se vide li ljudi te naše poruke”, rekao je Daigle tada.

Potpuni vodič

Daigle je tvrdio da su zombije koristili kao efektivni marketinški alat kako bi putem društvenih mreža i vijesti odaslali svoje standardne poruke o pripremi za katastrofične događaje, i to puno efikasnije nego što su to mogli kada bi govorili o uraganima i potresima. Post o zombi-apokalipsi bio je prvi put da CDC koristi Twitter i Facebook kako bi promovirali spremnost za apokaliptične događaje i pokazalo se da je taktika bila vrlo efikasna. Nakon objave, CDC-jevi serveri su srušeni te je promet na stranici porastao deseterostruko.

U cijeloj toj pripremi za zombi-apokalipsu, stručnjaci su primijetili nekoliko velikih problema. CDC se, naime, fokusirao samo na javnozdravstvene aspekte takve epidemije te ne može služiti kao potpuni vodič kroz zombi-apokalipsu. CDC nigdje ne spominje kako se fizički obraniti od zombija, kako rukovati hladnim i toplim oružjem, kako se sakriti ili pripremiti dom za obranu, kako putovati a da vas ne primijete zombiji ili drugi preživjeli ljudi. Opet, cijela priča zvuči potpuno sumanuto, no valja imati na umu da CDC zasigurno ne bi trošio milijune dolara na pripremu za nešto što ne očekuju. I čini se sasvim oportuno da u dokumentu nije spomenut CWD koji doslovno stvara zombi-jelene. Postoji li veza između povećanog pojavljivanja zombi-jelena i mogućnosti da će zaraziti ljude, te CDC-jeve pripreme na upravo takvu eventualnost, vidjet ćemo jednom kada se riješimo koronavirusa.