Vilenjak kastrirao konja: Veterinarska klinika zaprepastila blagdanskom fotografijom

Autor: Zlatko Govedić

Veterinarska klinika iz sela Lingfielda, 37 km južno od Londona (UK), zapanjila je korisnike društvenih mreža neobičnim prizorom vilenjaka (elf) na njihovoj farmi, koji je, umjesto uobičajenih nestašluka, sudjelovao u – kastraciji konja.

Načelnica veterinarske klinike Kate Granshaw i njezin tim iz tvrtke Lingfield Equine Vets odlučili su se na neobičnu šalu uoči Božića

Fotografija je postala viralna nakon što su je podijelili na društvenim mrežama, izazivajući podijeljene reakcije korisnika.

‘Vilenjak na polici’

Ako ste primijetili društvene mreže ispunjene slikama vilenjaka razbacanih po domovima, to nije slučajnost u vrijeme Božića. Riječ o popularnom američkom običaju “vilenjaka na polici” (eng. elf on the shelf) koji je postao neizostavan dio blagdanske dekoracije. Svoje korijene ima u nordijskoj i germanskoj kulturi, gdje su vilenjaci pomagači Djeda Mraza, izvorno boga Odina.

Običaj je postao popularan 2005. kada su američke autorice Carol Aebersold i njena kći Chanda Bell napisale knjigu “Vilenjak na polici: Božićna tradicija”.









Priča govori o vilenjaku koji je poslan kako bi nadgledao djecu tijekom božićnog razdoblja i izvještavao Djeda Mraza o njihovom ponašanju.

Svaki dan vilenjak mirno promatra djecu, a noću se vraća na Sjeverni pol. Kada se vrati, vilenjak će se smjestiti na drugi dio kuće, ostavljajući iza sebe nestašluke, nered i misteriozne poruke za dešifriranje.

Ta čarobna tradicija postala je globalni hit, pridonoseći čaroliji blagdana i uključivanju cijele obitelji u igru.









Podijeljene reakcije

Međutim, na navedenoj spornoj fotografiji vidi se vilenjak po imenu Buddy kako veselo pozira s kirurškim alatima u rukama, dok se tik do njega nalazi veliki testis.

Iako je nekima ta “veterinarska šala” bila genijalna, drugi su je ocijenili kao pregrubu i neprimjerenu za djecu.

Granshaw, koja je podijelila fotografiju s dopuštenjem vlasnika konja, objasnila je da je ta šala bila rezultat “timskog brainstorminga”.

Iako je naišla na različite reakcije, Kate naglašava da je riječ o uobičajenom veterinarskom postupku – kastraciji konja, koji omogućuje normalan život i sprječava neželjene situacije razmnožavanja.

Unatoč podijeljenim reakcijama, klinika je privukla pozornost na društvenim mrežama. Mnogi su pohvalili kreativnost tima, dok drugi smatraju da su možda prešli granicu humora.