(VIDEO) Znanstvenici fascinirani: Snimili smo najveći primjerak neobičnog morskog stvorenja

Ovaj ogroman organizam, najveći takav zabilježen, uočen je kod obala Australije. Poznato kao Apolemija, ovo impresivno dubokomorsko stvorenje vrsta je sifonofora – srodnika meduza i koralja koji se, iako se čini kao jedno stvorenje, zapravo sastoji od milijardi pojedinačnih organizama okupljenih zajedno u jedan ogroman organski sklop.

Uočen je na obali zapadne Australije s pomoću vozila na daljinsko upravljanje (ROV), koji se nalazio na brodu RV Falkor – vodećem plovilu Instituta za ocean Schmidt (SCI).

Većina kolonija sifonofora mjeri samo nekoliko centimetara u duljinu, ali ova je dugačka 150 centimetara, što ga čini najvećim zabilježenim.

Istraživači vjeruju da bi tamo mogli biti i drugi, čak i veći primjeri.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020