(VIDEO) Zastrašujuće posljedice klimatskih promjena: Pogledajte kako se od Antarktike odlomio ledenjak veličine Londona!

Da su klimatske promjene alarmantne, dokazuje i nova snimka s Antarktike. Ledenjak čija je površina veća od šireg metropolitanskog područja Londona, odlomio se od kopna, nekih dvadesetak kilometara od britanskog istraživačkog opservatorija Halley na obali najjužnijega kontinenta.

Ukupna površina sante leda iznosi 1.270 kvadratnih kilometara, a debljina joj je 150 metara.

“Vrijeme će pokazati hoće li ovo odvajanje ledenjaka sljedećih dana ili tjedana pokrenuti daljnje kidanje ledenog pokrivača”, kaže Adrian Luckman, profesor geologije na velškome Sveučilištu Swansea.

Istraživačka stanica Halley izgrađena je 1956. kako bi istraživala Zemljinu atmosferu. Njezina su mjerenja dovela do otkrića ozonske rupe 1985. godine.

Iceberg the size of London breaks away from Antarctic ice shelf near British research station https://t.co/d3Es6RSwlf pic.twitter.com/VPiizepuVr









— The National (@TheNationalNews) February 27, 2021