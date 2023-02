(VIDEO) ZABORAVITE BALONE! Ovaj gradić je rekorder po broju viđenja NLO-a: ‘Ovdje je to već normalna pojava’

Autor: Zlatko Govedić

Gradić Bonnybridge u Škotskoj (UK) postao je sinonim za viđenja neidentificiranih letećih objekata. Od 1990-ih, grad, koji se nalazi oko 7 km zapadno od Falkirka, postao je mjesto neproporcionalno velikog broj viđenja NLO-a i nitko ne može objasniti zašto.

Najranije viđenje zabilježeno je 1992. godine. Kada se lokalni poduzetnik James Walker vozio između Falkirka i Bonnybridgea, zaustavio ga je misteriozni svjetleći objekt u obliku zvijezde koji je lebdio na sredini ceste.

Susret je završio kada je objekt odletio "nevjerojatnom brzinom".





U mjesecima i godinama koji su uslijedili, stotine viđenja NLO-a zabilježene su na tom području, uključujući izvještaje o izvanzemaljskim otmicama i ljudima koji su iznenada bili preplavljeni zvukom, svjetlošću ili nekim drugim neobičnim osjetilnim iskustvom dok su bili u svojim automobilima.

Čak i sada, desetljećima poslije, ljudi još vide objekte/fenomene na nebu iznad tog područja.

U siječnju je objavljen kratki dokumentarac “The Bonnybridge Files: The Town With Most NLO Sightings In The World” koji detaljno istražuje taj fenomen.

On sadrži intervju s lokalnim vijećnikom Billyjem Buchananom koji je proveo godine tražeći od vlade da provede odgovarajuću istragu o misteriju.

“Otkad se to prvi put dogodilo 1992., otišao sam u London do svakog premijera koji je bio od tog vremena, tražeći od njih da provedu istragu o fenomenu Bonnybridgea. Kada je osnovan škotski parlament, otišao sam u škotski parlament i zatražio od njih da istraže što se događalo u području Bonnybridgea”, ispričao je vijećnik.

"Viđenje NLO-a ovdje je već normalna pojava", komentiraju lokalni stanovnici.









Cijeli dokumentarac možete pogledati u sljedećem videu.