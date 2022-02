(VIDEO) VOJNI ZRAKOPLOVI PRESRELI STACIONARNI NLO: ‘Otkada to F-22 istražuje obične balone?’

Američki taktički borbeni zrakoplovi poslani su da presretnu sumnjivi objekt u blizini sjeverne obale havajskog otoka Kauaija.

U incidentu, koji se dogodio 14. veljače, zrakoplovi F-22 presreli su ono za što se vjerovalo da je neka vrsta balona, no specifični detalji i dalje su nepoznati.

“Indo-pacifičko zapovjedništvo otkrilo je objekt na velikoj visini koji lebdi u zraku u blizini havajskih otoka. U skladu s procedurama domovinske obrane, Pacifičke zračne snage lansirale su taktičke zrakoplove za presretanje i identifikaciju objekta, vizualno potvrđujući balon bez posade bez vidljivih identifikacijskih oznaka”, napisao je Kenneth S. Hara, glasnogovornik američkog zrakoplovstva na Havajima.

In regards to aerial activity over Kauai on 2-14:U.S. Indo-Pacific Command detected a high-altitude object floating in air in the vicinity of the Hawaiian Islands. In accordance with homeland defense procedures, Pacific Air Forces launched tactical aircraft to intercept and -1 /3

— Kenneth S Hara (@HawaiiTAG) February 17, 2022