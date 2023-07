(VIDEO) Uništeno je posljednje kemijsko oružje na svijetu: ‘Ovo je trenutak vrijedan slavlja’

Autor: Zlatko Govedić

Postojao je trenutak u povijesti kada se SAD mogao “pohvaliti” da posjeduje 30.000 tona “tekuće smrti, unakaženosti i agonije pohranjene u eksplozivnim metalnim spremnicima diljem svijeta”.

Danas je ta brojka službeno ravna nuli.

Dana 7. srpnja 2023. posljednja raketa M55 koja je sadržavala nervni agens sarin probušena je, ispražnjena i spaljena, čime je i službeno završeno doba ljudske uporabe kemijskog oružja.





“Ovo je prvi put da je međunarodno tijelo potvrdilo uništenje cijele kategorije deklariranog oružja za masovno uništenje, potvrđujući predanost Sjedinjenih Država stvaranju svijeta bez kemijskog oružja”, kaže William A. LaPlante, pomoćnik američkog ministra obrane za stjecanje i održivost.

Prošlo je više od trideset godina otkako su američki predsjednik George Bush i sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov bilateralno dogovorili prekid proizvodnje sveg kemijskog oružja i uništavanje svojih zaliha.

Zapravo, prošlo je gotovo stoljeće od uspostave Ženevskog protokola (1925.), sporazuma koji zabranjuje korištenje kemijskog i biološkog oružja u sukobima.

Stravični agensi

Strahote Prvog svjetskog rata jasno su pokazale nehumanost korištenja agensā čiji je prioritet – stradanje neprijatelja.

Plin klora bio je jedan od prvih koji je korišten u velikim razmjerima. Uzrokovao je iritaciju očiju i grla svih nesretnika koje je zahvatio njegov blijedozeleni oblak.









Iperit (diklordietil-sulfid), bojni je otrov plikavac koji je izazivao mjehuriće na koži.

Fozgen (visoko reaktivan acil-halogenid) je pak potiho uništavao pluća, što je dovelo do bolne smrti nekoliko dana poslije.

Iako su bile oprezne u korištenju tih agensa, SAD i druge svjetske sile nastavile su ulagati u razvoj i proizvodnju sve otrovnijeg oružja.









U 1950-ima, nervni otrovi kao što su VX i sarin proizvedeni su i ugrađeni u sustave za raspršivanje eksploziva. Smrtonosni čak i u najmanjim koncentracijama, ti spojevi blokiraju ključne živčane putove, što uzrokuje paralizu mišića koja dovodi do gušenja.

Iako SAD nikada nije tvrdio da je namjerno koristio agense obuhvaćene Konvencijom o kemijskom oružju (1997.) za nanošenje ozljeda ljudima, ta je opcija desetljećima ostala otvorena u slučaju napada na američki teritorij.

Slijedi dekontaminacija

Praktični izazovi uništavanja starih zaliha kemijskog oružja gotovo su jednako teški kao i politika pregovora o međunarodnim konvencijama.

S obzirom na to da je to oružje dizajnirano da eksplodira i izazove kaos u našim tijelima, malo je njih smatralo mudrim ukrcati ga na brodove, poslati na more i potopiti.

Čak i nakon završetka procesa uništavanja, čišćenje će se nastaviti godinama.

“To uključuje zbrinjavanje sekundarnog otpada, dekontaminaciju i stavljanje izvan pogona objekata i opreme, zbrinjavanje imovine, rušenje nekih objekata i završetak ekoloških ugovora i dozvola”, kaže Michael S. Abaie, izvršni direktor alternativnog programa za kemijsko oružje američkog Ministarstva obrane.

Zahvaljujući pogonima za preradu, SAD je konačno uhvatio korak s ostatkom svijeta, koristeći robote za manipuliranje stvarima koje ljudi ne bi smjeli dirati, bakterije za razgradnju onoga što kemija ne može i peći za brzo pretvaranje kontaminiranog metala u trosku i pepeo.

Na dobrom smo putu

Ujedinjeno Kraljevstvo objavilo je uništenje posljednjih agensa 2007. godine. Indija je to učinila dvije godine poslije. Rusija je 2017. službeno uništila posljednjih 40.000 tona zaliha u konkurenciji s Amerikom.

Naravno, postavlja se pitanje jesu li sve te službene objave istinite.

Nema sumnje da se priroda ratovanja mijenja pa se čini da je kemijsko oružje danas manje učinkovito, ako je to uopće ikada bilo.

Ipak, bilo iz moralnih ili strateških razloga, na Zemlji je sada mnogo manje oružja čiji je cilj donijeti mučnu smrt.

To je trenutak vrijedan slavlja.