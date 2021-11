(VIDEO) Tri svjetleća objekta u trokutastoj formaciji uplašila stanovnika mirne četvrti!

Autor: Zlatko Govedić

Matt Doughty (43) iz Hertfordshirea (Engleska, UK) u petak, 12. studenog, uvečer, sjedio je sa svojim prijateljem Kevinom kod kuće i gledao nogomet na televiziji kada je na telefonu dobio upozorenje od kamere na ulaznim vratima da je netko vani.

Kada je pogledao snimku, nije mogao vjerovati svojim očima. Očekivao je da će vidjeti osobu kako stoji na njegovom pragu, no otkrio je da je kameru aktiviralo nešto na nebu.

Objekt, koji se sastojao od tri sjajna svjetla u trokutastoj formaciji, mogao se vidjeti kako se polako kreće iznad kuća s desna na lijevo.

“Pogledao sam snimku i pustio je. Bilo je tiho. Tri svjetla su došla s neba i mislio sam da je to stvarno čudno. Došao je kroz drveće, preko kuće nasuprot moje, a snimka ga bilježi kako dolazi s desna na lijevo. Nestaje na vrhu šume lijevo od moje kuće. Bio je to stvarno jeziv osjećaj. Pomislio sam ‘o moj Bože, to je sasvim blizu’. Pitao sam se jesam li otkrio nešto o čemu nitko ništa ne zna. Kada sam pokazao Kevinu rekao je da ta pojava izgleda kao NLO”, ispričao je Doughty.

Iako službenog objašnjenja nema, neki komentatori na snimci smatraju da je riječ o helikopterima.