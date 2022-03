(VIDEO) ‘SVETI GRAL SNIMKI DUHOVA’: Ovaj par smatra da napokon imamo dokaz da postoji zagrobni život

Autor: Zlatko Govedić

Kada su se američki supružnici Joey i Amy Radke nedavno uselili u svoj novi dom, u početku su odbacili tvrdnje da je imanje opsjedalo nešto “demonsko” i neko je vrijeme sve bilo u redu. Sve se, međutim, promijenilo kada su nadzornom kamerom snimili nešto neobično.

Snimka prikazuje ono za što vjeruju da je sablasna pojava koja je snimljena kako se kreće po kući u ranim jutarnjim satima. Štoviše, čini se kao da se može vidjeti kako na to reagira jedan od njihovih kućnih ljubimaca.

Pošto je analizirao snimku i malo istraživao, Joey sada vjeruje da isječak prikazuje duh starije žene za koju je otkrio da je umrla na imanju prije nekoliko godina.

“Žena je umrla u našoj spavaćoj sobi prije mnogo godina. Susjedi kažu da su je izveli bolničari u spavaćici, a na snimci se vidi kako lik nosi spavaćicu. Osoba od koje iznajmljujemo stan rekla je da misli da je osjetila prisutnost, a prethodni unajmitelj rekao je da je vidio demonski entitet dok je spavao. Pošto sam vidio snimku imam osjećaj da me netko promatra. Dok sjedim i gledam TV u dnevnoj sobi, u hodniku s moje desne strane mogu nešto vidjeti krajičkom oka, ali tamo nema ničega. To je stvarno, ne postoje dvije istine. To ne možete lažirati. To dokazuje da postoji zagrobni život. Ovaj video je sveti gral videozapisa duhova”, smatra Joey Radke.