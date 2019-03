(VIDEO) SUPER EKSPLOZIJA: Na noćnom nebu slijedi spektakl kakav nije viđen otkako postoje ljudi

Autor: ZG/Dnevno.hr

Betelgez (Alfa Oriona, α Orionis), druga je zvijezda po sjaju u zviježđu Orionu i deveta po sjaju na noćnome nebu.

Polupravilno je promjenljiva sjaja s periodima između 150 i 300 dana, prividne prosječne magnitude –2,99. Od Zemlje je udaljen oko 700 svjetlosnih godina, a približava se radijalnom brzinom od 21,9 km/s.

Betelgez je crveni superdiv mase 11,6 puta veće od Sunčeve, sjaja većega 90 000 puta, a promjera većega 1000 puta od Sunčeva. Površinska mu je temperatura 3590 K. Smatra se da je star približno osam milijuna godina.

Betelgez je, dakle, toliko ogroman da kada bi se našao na mjestu našega Sunca, njegov rub dospio bi do orbite planeta Jupitera, što znači da bi se Zemlja našla u njegovoj unutrašnjosti, i to bliže središtu nego rubu.

Prema trenutno dostupnim podacima, znanstvenici smatraju da će Betelgez unutar milijun godina eksplodirati.

Riječ je o eksploziji koju nazivamo supernova. U samo jednoj sekundi, zvijezda izbaci više energije nego Sunce za 4 milijarde godine.

Potpuno je zamislivo da do eksplozije dođe još večeras. To je jednako moguće kao i da će do supernove doći za milijun godina.

Zato, tu i tamo bacite oko na “Orionovo desno rame” jer možda eksplodira baš u trenutku kada ga ugledate.

A tada možete očekivati spektakl na nebu. Nekoliko tjedana, svijetlit će intenzitetom punog Mjeseca.

Evo kako će to izgledati.