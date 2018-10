(VIDEO) STRAH I TREPET OCEANA: Bezglavo morsko čudovišno pile?

Autor: Dnevno.hr

Znanstvenici sa australskim antarktičkim odjelom (AAD), dijelom australskog odjela za okoliš, posvećeni istraživanju Antarktike i Južnog oceana nedavno su otkrili tzv. “Bezglavo morsko čudovište”na dubini od oko 3 000 metara, koje je prethodno pronađeno samo u Meksiku.

“Bezglavo morsko pile” jedan je od mnogih naziva za ovaj čudni i rijetki stvor kojeg su znanstvenici imali priliku snimiti. Zapravo, to nije ni pile niti čudovište. To je plivajući morski krastavac vrste Enypniastes eximia, a snimljen je u južnom oceanu blizu istočnog Antarktika, gdje nikad prije nije viđen.

Snimke pokazuju crveni morski krastavac koji pliva kroz vodu perajama na vrhu i dnu zdepastog prozirnog tijela koje nalikuju na krilca i nogice očišćene kokice spremna za pečnicu.

U prosjeku, E. eximia je duga 6 do 20 centimetara boje odraslih mogu se kretati od tamno crvenkaste do žarko crvene boje, mladi primjerci su obično blijede ružičaste boje, prema istraživanju objavljenom 1990. u časopisu Smithsonian Contributions to Marine Sciences.

Dok većina vrsta morskih krastavca provode većinu svog vremena na morskom dnu, plivajući morski krastavci poput E. eximia spuštaju se na dno samo za hranu, izvijestili su istraživači u studiji 1990.