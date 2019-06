(VIDEO) ŠTO NAM SE KRIJE POD NOGAMA? ‘Izumrijet će mnoge vrste, a čovječanstvo se vraća u prapovijest!’

Prvo se pojavila jedna ogromna rupetina u Sibiru u oblasti Jamal. Svijet je bio zaprepašten tom pojavom. Po izlasku stručnjaka na teren i analizi kratera, rečeno je da je rupa nastala tako što je eksplodirao plin u unutrašnjosti zemlje pod jakim tlakom. Ubrzo su se pojavile još dvije takve rupe u istom području.

Međutim, stvar je mnogo kompliciranija nego što se to čini na prvi pogled. Rupe su prepune metana i to u postotku mnogo većem od uobičajenoga. Metan je neusporedivo štetniji za život na Zemlji od ugljikova dioksida.

Ruski znanstvenik Andrej Plekhanov proveo je istraživanja kratera i došao do saznanja da krateri sadrže neuobičajenu koncentraciju metana, čak do 9,6 posto! To je saznanje izazvalo veliku zabrinutost u znanstvenim krugovima širom svijeta jer je normalna koncentracija metana u zraku tek oko 0,0002 posto.

Ono što posebno plaši jest pojava tih kratera od 2011. godine u Arktičkom moru. Znanstvenik Jason Box smatra da je pojavom ovih kratera prvo u oceanu a sada i na kopnu, “pušten duh iz boce i da to neće dobro završiti za čovječanstvo”.

Kaže da je ispuštanje metana u atmosferu 20 puta veća opasnost od gomilanja ugljikova dioksida jer se tako ubrzano pojačava staklenički učinak. “Metan zarobljen ispod oceana bomba je koja će, ako eksplodira, vratiti čovječanstvo u prapovijest i uništiti većinu poznatih životinjskih i biljnih vrsta”, zaključuje Box.