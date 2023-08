(VIDEO) Što ako izvanzemaljci prvo kontaktiraju umjetnu inteligenciju? U ovom jezivom scenariju, potpuno će zaobići ljude

Autor: Zlatko Govedić

Novi dokumentarac nastoji pokrenuti nova intrigantna pitanja na temu posjeta izvanzemaljaca. Scenarij “prvog kontakta”, u ovom slučaju susreta izvanzemaljaca s predsjednikom Sjedinjenih Država na travnjaku Bijele kuće istraživan je mnogo puta tijekom godina, ali što ako su – umjesto da stupe u kontakt s ljudima – inteligentni izvanzemaljci odlučili potpuno zaobići našu civilizaciju?

U novom dokumentarcu pod naslovom “Bog protiv izvanzemaljaca” (“God Vs Aliens“), redatelj i glazbenik Mark Christopher Lee postavlja intrigantno pitanje – što ako bi izvanzemaljci umjesto toga pokušali stupiti u kontakt s umjetnom inteligencijom?

To je samo jedna od mnogih misli iznesenih u filmu koji također istražuje kako bi različite religije diljem svijeta mogle odgovoriti na konačan dokaz inteligentnog izvanzemaljskog života.

“Mislim da bi priča mogla ići u oba smjera. Religiozni ljudi ili skupine to bi mogli vidjeti kao drugi dolazak – ili bi to mogli vidjeti kao antikrista, kao što je pokret Uznesenja u SAD-u. U svakom slučaju, on bi mogao veličati Božju veličanstvenost”, tvrdi Lee.

Neki visokopozicionirani pojedinci u Vatikanu čak tvrde da znaju za izvanzemaljske posjetitelje.

“Izvanzemaljski kontakt je realan fenomen. Vatikan prima mnogo informacija o izvanzemaljcima i njihovim kontaktima s ljudima iz svojih veleposlanstava u raznim zemljama, poput Meksika, Čilea i Venezuele”, kaže vatikanski teolog monsinjor Corrado Balducci.

“God Versus Aliens” premijerno je prikazan na AYOZAT-u u Ujedinjenom Kraljevstvu 10. kolovoza, a uskoro će biti dostupan na platformi “Amazon Prime”.