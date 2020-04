(VIDEO) ŠOKANTNA SNIMKA: Umjesto da plovi po moru, ovaj brod lebdi u zraku

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Zapanjujuću snimku napravila je Novozelanđanka Monika Schaffner kada je 21. travnja putovala područjem Mount Maunganui kad je primijetila kako brod lebdi u zraku iznad oceana.

“Bilo je to nešto posve nestvarno”, rekla je za New Zealand Herald. “Mislila sam da me oči varaju. Morala sam pitati svog partnera vidi li isto”.

Komentatori snimke kažu da postoji konvencionalno objašnjenje fenomena. Riječ je o fatamorgani. Ta se vrsta iluzije javlja kada se sloj toplog zraka nađe iznad sloja hladnog.

Schaffnerine snimke fenomena možete pogledati na ovoj snimci.