(VIDEO) ‘SADA VIDIMO O ČEMU JE ZAISTA RIJEČ’: Umjetna inteligencija stabilizirala legendarnu snimku Bigfoota, staru 56 godina!

Snimljen 1967. u sjevernoj Kaliforniji, film Patterson-Gimlin dugo je ostao najveći predmet rasprave i najzanimljivija snimka u vezi s fenomenom Bigfoota.

Video, koji nudi jasan pogled na veliko dvonožno majmunoliko stvorenje koje hoda duž korita potoka, dugo je privlačio pažnju entuzijasta Bigfoota i skeptika.

Mnogi tvrde da je stvorenje na snimci jednostavno osoba koja nosi kostim, dok drugi ostaju nepokolebljivi da predstavlja pravi dokaz da Bigfoot zaista postoji.

Stručnjak za umjetnu inteligenciju Rowan Cheung objavio je vjerojatno najsavršeniju dosad viđenu stabiliziranu verziju izvorne snimke.

Proizveden korištenjem umjetne inteligencije, nedavno ažurirani isječak omogućuje gledanje navodnog Bigfoota kako hoda scenom bez podrhtavanja kamere ili mahanja.

“Sada vidimo o čemu je zaista riječ”, jedan je od mnogih komentara.

Experts used AI and computer vision to stabilize viral footage of the Patterson-Gimlin Bigfoot Film from 1967. pic.twitter.com/5b8NYpBQ31

— Rowan Cheung (@rowancheung) March 30, 2023