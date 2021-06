(VIDEO) Sada i NASA istražuje NLO-e! Novi šef agencije odlučan je otkriti što su to vidjeli vojni piloti

Autor: Zlatko Govedić

S dugo očekivanim izvještajem o NLO-ima američke vlade, koji naizgled potvrđuju prisutnost nepoznatih zračnih pojava na našem nebu, pitanje što su ti objekti brzo je prešlo s rubnih tema u mainstream medije, s daleko više interesa nego ikada prije.

Čini se da čak i NASA istražuje taj fenomen, s novoimenovanim šefom Billom Nelsonom, koji traži od agencijskih istraživača da istraže svjedočanstva pilota američke mornarice o viđenjima NLO-a.

“Sada kad sam preuzeo vođenje NASA-e, obratio sam se našim znanstvenicima i rekao: ‘Možete li, gledajući to sa znanstvenog stajališta, utvrditi o kakvim je to objektima riječ, kako bismo imali više informacija?’ Zaključili smo da želimo znati više i to je upravo ono što pokušavamo učiniti”, rekao je Nelson tijekom nedavnog intervjua za CNN.

Iako ostaje vidjeti hoće li NASA uspjeti tamo gdje američka mornarica i druge agencije nisu, činjenica da se agencija uopće bavi tom temom, dodatni je dokaz da su ta viđenja NLO-a pobudile itekakav interes vlasti.

U konačnici, odgovori čekaju da ih se pronađu.