(VIDEO) Rusi kopali najdublju rupu na svijetu i došli do samoga pakla: ‘Čuje se vrisak milijuna duša koje pate!’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Najdublja umjetna rupa na Zemlji duboka je 12.192 metra, a prekrivena je samo jednim zahrđalim metalnim poklopcem još iz vremena Sovjetskoga Saveza.

Rusku superduboku bušotinu Kola napravili su Sovjeti u ime znanosti, kako bi doznali što se nalazi ispod nas. Stoga su kopali u nedogled. Projekt bušenja Zemljine površine počeo je blizu Murmanska sedamdesetih godina, kada su sovjetski stručnjaci željeli ispitati Zemljinu koru.

Tijekom dva desetljeća iskopali su više od 12 kilometara, međutim morali su obustaviti bušenje 1992., jer je temperatura premašila 180 stupnjeva, što je bilo toplije no što su znanstvenici predvidjeli. Stručnjaci tek treba da shvate kako nadvladati tu temperaturnu prepreku ako žele bušiti dalje, a da ne unište opremu.

Unatoč svemu, već su došli do brojnih otkrića. Otkrivena je voda na 12 kilometara dubine, iako su bili uvjereni da je to nemoguće. Pronašli su i 24 nove vrste dugo izumrlih staničnih organizama i došli do kamenja starog 2,7 milijardi godina. Superduboka bušotina Kola ima promjer od 23 centimetra, a njezin metalni poklopac je zavaren, pa nitko ne može upasti.

Međutim, ono što je privuklo najviše pozornosti, i ono po čemu je ova rupa postala poznata i u svijetu, jesu čudni zvuci. Lokalni stanovnici kažu da je rupa toliko duboka da mogu čuti vrištanja ljudi koje muče u paklu, zbog čega su je i nazvali “bunar za pakao”.

“Prvo smo mislili da zvuk dolazi od naše opreme, ali kada smo provjerili, ostvarile su se naše najgore sumnje. To nije bio vrisak jednog čovjeka nego milijuna njih”, ispričao je geolog Azakov.

Tada je kazao da, usprkos tome što je bio komunist i nije vjerovao u biblijski raj, povjerovao da je to pakao. “Znamo što smo vidjeli i čuli. I apsolutno sam siguran da smo bušili do kapija pakla”, dodao je geolog.



Ipak, većina snimaka koji se mogu naći na internetu jesu, kako se ispostavilo, iz filma “Baron Blood” iz 1972. godine.

Inače, ako biste upali u tu rupu, trebalo bi vam 3,5-4 minute da padnete na dno.