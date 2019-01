(VIDEO) PUTIN ZNA TAJNU NLO-a! Što piše u najstrože čuvanom fasciklu na svijetu?

Autor: Dnevno.hr

U Sovjetskom Savezu odnos prema NLO-ima bio je veoma ozbiljan. Sovjetski vojni eksperti čak su naučili kako da “dozivaju” NLO i uspostavljaju kontakt s njima. Vojska je imala upute što treba činiti u slučaju bliskih susreta, a u KGB-u su postojale specijalne jedinice za analizu podataka o anomalnim pojavama.

Ruskom premijeru Dmitriju Medvedevu prije nekoliko godina postavljeno je neočekivano pitanje. Voditeljica Televizije REN pitala ga je kao bivšeg predsjednika države je li istina da se šefu države zajedno s “nuklearnim kuferom” uručuje i tajni fascikl s materijalima o NLO-ima.

Medvedev je odgovorio da je to istina. Osim fascikla, predsjedniku se predaje i izvješće tajnih službi koje se bave kontrolom izvanzemaljaca na teritoriju Rusije. Na pitanje novinarke ima li među nama mnogo izvanzemaljaca, Medvedev se našalio odgovorivši da neće otkriti taj podatak kako ne bi izazvao paniku, a onima koje zanimaju detaljnije informacije u vezi s ovom temom posavjetovao je da gledaju dokumentarnu kroniku “Ljudi u crnom”.

Ipak, NLO-i te anomalne pojave bile su i ostale najstrože čuvane tajne i u SSSR-u i u suvremenoj Rusiji. Nitko od dužnosnika na tu temu nikada neće reći ništa javno.

Drugo su stručnjaci. Oni nisu na važnim funkcijama i zato imaju veću slobodu djelovanja. Pojedini časnici koji su u Sovjetskom Savezu bili na visokim položajima, nedavno su odlučili skinuti veo tajne s priče o NLO-ima. To se dogodilo krajem ožujka 2018. na konferenciji “Zigeljevi dani”.

U SSSR-u su informacije o NLO-ima dugo bile tretirane kao znanstvena fantastika. Samo su rijetki entuzijasti poput Feliksa Zigelja smatrali da te činjenice treba ozbiljno proučavati. On je 60-ih godina održao velik broj javnih predavanja na tu temu, zbog čega se velik broj dobrovoljaca pridružio prikupljanju podataka.

Odnos sovjetskih dužnosnika prema NLO-ima promijenio se 1978. kada su u gradu Petrozavodsku stotine, a možda i tisuće ljudi nekoliko sati na nebu promatrale čudan svjetleći objekt. Gradske službe bile su zatrpane pismima i telefonskim pozivima uplašenih građana. Čak su iz susjednih zemalja pristizale molbe sovjetskom vodstvu da objasni kakvu to tajnu vježbu izvode.

“Kap koja je prelila čašu” bilo je pismo koje je vladi uputio akademik Aleksandrov, otac sovjetskih nuklearnih elektrana. On je pisao da bi daljnje ignoriranje tih tema bilo pogrešno te da je neophodno stvarati specijalne programe za proučavanje takvih pojava.

Sve to ispričao je Vasilij Jerjomenko, rezervni general-major Federalne službe sigurnosti i član Akademije sigurnosnih problema, obrane i pravnog poretka. On je tih godina u KGB-u bio zadužen za ratno zrakoplovstvo SSSR-a i proizvodnju zrakoplovne tehnike. Upravo je njegova jedinica bila dobila zadatak da prikuplja sve informacije o pojavljivanju NLO-a.

Jerjomenko je za “Rusku riječ” ispričao da su Raketne jedinice u to vreme imale direktivu kako da se ponašaju u slučaju pojave NLO-a. Glavni zadatak bio je da svojim djelovanjem ne izazivaju agresivan odgovor druge strane.

“Može se reći da smo tijekom eksperimenta naučili kako da dozovemo NLO. Bilo je potrebno naglo povećanje broja letova ratne avijacije te intenzivnije kretanje tehnike. U takvim okolnostima postojala je gotovo stopostotna vjerojatnost da će se pojaviti neidentificirani leteći objekti”, objasnio je Vasilij Jerjomenko. Po njegovim riječima, to su uglavnom bile “svjetleće lopte”.

S vremenom su se svi sudionici eksperimenta toliko navikli na te pojave da su ih doživljavali kao nešto sasvim uobičajeno. Pojedini “majstori” čak su pokušavali i uspostaviti kontakt s njima.

“Na zemlji bi netko počeo davati signale rukama, tj. mahao bi dvaput udesno i dvaput ulijevo. Lopta na nebu na to je reagirala i pomjerala se na isti način. Ne znamo kako bi se to moglo objasniti”, priznao je general-major.

Na koncu su vojni stručnjaci, zajedno sa znanstvenicima koji su također sudjelovali u eksperimentu, došli do tri osnovna zaključka. Prvo: to mogu biti prirodne pojave koje suvremena znanost još ne razumije. Drugo: to može biti izviđačka aparatura SAD-a ili Japana. I najzad, treća verzija: djelovanje izvanzemaljske civilizacije.

Danas tema NLO-a zauzima čvrste pozicije na stranicama žutog tiska. Vasilij Jerjomenko uvjeren je da upravo iz tog razloga ozbiljni znanstvenici ne otkrivaju svoj odnos prema toj temi jer ne žele riskirati pa zato i dalje šute. U privatnim razgovorima s pilotima i kozmonautima, on je u više navrata slušao njihove priče o takvim slučajevima. Ali, ni oni ne žele javno govoriti o tome. Stručnjak je, međutim, uvjeren da toj temi treba pristupati veoma ozbiljno, jer se riskira nacionalna sigurnost, piše Ruska riječ.