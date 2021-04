(VIDEO) ‘PROCESIJA MRTVIH’: Ovako je izgledao odlazak egipatskih kraljeva i kraljica na novo počivalište

Mumificirani ostaci 22 egipatskih kraljeva i kraljica u subotu su premješteni do svojeg novog počivališta.

U spektakularnoj procesiji na ulicama Kaira svjedočili su brojni građani.

NOW – 22 royal mummies are moved to a new museum in a long-awaited ‘Golden Parade’ in Cairo, Egypt. pic.twitter.com/oQCtVLWlX0

U prvoj kočiji nalazio se Sekenenre Tao II. zvan Hrabri, koji je vladao južnim Egiptom otprilike 1600 godina prije Krista, a na začelju Ramzes IX., koji je vladao u 12. stoljeću prije Krista.

U konvoju su bili i Ramzes II. i kraljica Hatšepsut, piše BBC.

Mumije 18 kraljeva i četiri kraljice preneseni su na odvojenim platformama s dekoracijama u drevnom egipatskom stilu u povorci nazvanoj ‘Zlatna povorka faraona’.

I cant believe this is real and not a movie. Wow. So incredible. 22 royal mummies parade from Egypt Museum in Cairo to the new one. Hair raising… shivers. So many thoughts #ThePharaohsGoldenParade #Egypt pic.twitter.com/tuDjQ2Ff2R

— Daphne Oseña Paez (@DaphneOP) April 3, 2021